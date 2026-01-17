Tras casi nueve años prófugo, el FBI captura en México a a uno de los fugitivos más buscados

Publicado por Sabrina Martin 17 de enero, 2026

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este sábado el arresto de Alejandro Rosales Castillo, quien figuraba desde 2017 en la lista de los diez fugitivos más buscados de la agencia. Según informó el director del FBI, Kash Patel, Castillo fue detenido el viernes en México y está vinculado con el asesinato ocurrido en 2016 de Sandy “Ly” Le, una joven de 23 años, en Charlotte, Carolina del Norte.

De acuerdo con el FBI, Castillo llevaba casi nueve años prófugo. La agencia confirmó que actualmente se encuentra bajo custodia en México y a la espera de su extradición a Carolina del Norte para enfrentar la justicia estadounidense.

Declaraciones del FBI y balance de resultados

En un comunicado oficial, Patel destacó que Castillo es el quinto integrante de la lista de los diez más buscados capturado desde el año pasado, una cifra que supera las detenciones logradas durante los cuatro años anteriores en conjunto. El director del FBI atribuyó el arresto al trabajo coordinado entre la oficina del FBI en Charlotte, socios estatales y locales, y las autoridades mexicanas.

La oficina de campo del FBI en Charlotte precisó que la captura se llevó a cabo en Pachuca, en el estado de Hidalgo, México, como resultado de esa cooperación internacional.

Un caso que marcó a Charlotte

Las autoridades han señalado que Castillo era buscado por su presunta relación con el asesinato de Sandy “Ly” Le. Según la información del caso, Castillo le debía 1.000 dólares y la joven desapareció después de aceptar reunirse con él en una gasolinera. Posteriormente, el vehículo de Le fue localizado en Phoenix, lo que impulsó una investigación que se prolongó durante años.

Castillo fue incorporado oficialmente a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en octubre de 2017.

Reacciones de autoridades y líderes locales

El representante republicano Pat Harrington, de Carolina del Norte, elogió la captura y agradeció públicamente a la oficina del FBI en Charlotte, al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y a otros socios federales por mantener activa la búsqueda durante casi una década.

Por su parte, James Barnacle Jr., agente especial a cargo del FBI en Charlotte, afirmó que los investigadores nunca abandonaron el caso y subrayó que la detención puede brindar algo de consuelo a la familia de la víctima. La jefa de policía de Charlotte-Mecklenburg, Estella Patterson, destacó que el arresto demuestra el impacto de la cooperación entre agencias y refuerza la seguridad de la comunidad.