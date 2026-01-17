La exestrella infantil de Nickelodeon kianna underwood murió tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga

Publicado por Israel Duro 17 de enero, 2026

Kianna Underwood, ex actriz infantil que conocida por sus apariciones en All That y Little Bill de Nickelodeon, entre otros programas, perdió la vida tras ser atropellada en Brooklyn, Nueva York por un vehículo que se dio a la fuga.

Underwood, de 33 años, fue arrollada por un SUV negro de Ford, según varias fuentes apuntadas por The New York Post, cuando trataba de cruzar la calle en Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard sobre las 6:50 am del pasado viernes. La joven quedó atrapada debajo del vehículo y fue arrastrada más de dos cuadras, según informó la policía citada a los medios de comunicación. Fue declarada muerta en el lugar.

Apariciones en diversos programas durante años

Su papel más reconocido fue en All That —protagonizada por Amanda Bynes, Nick Cannon y Kenan Thompson—, pero Underwood también interpretó a Fuschia Glover, prima del personaje principal de la serie Little Bill de Nickelodeon.

También interpretó al personaje de Tanessha Labelle en The 24 Hour Woman, estrenado en el Festival de Cine de Sundance aunque no accedió a todas las salas de cine. La joven tuvo además un papel secundario en Death of a Dynasty, una película satírica de 2003 sobre la industria del hip-hop protagonizada por Kevin Hart.

También pasó un año como actriz de teatro, interpretando a la pequeña Inez durante la primera gira nacional de Hairspray, según su perfil en IMDB.