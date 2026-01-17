Maniatar a la Policía: jueces de Minnesota y LA limitan la capacidad de los agentes de enfrentarse a manifestantes violentos

Publicado por Israel Duro 17 de enero, 2026

Sendos tribunales de Los Ángeles y Minnesota han emitido fallos que debilitan la capacidad de la Policía para enfrentarse a grandes masas de manifestantes en caso de que las protestas se tornen violentas.

En Minnesota, donde las fuerzas del orden locales y federales se están enfrentando a manifestaciones violentas tras la muerte por un disparo de un agente del ICE de Renee Good en Minneapolis y donde los oficiales de inmigración están sufriendo emboscadas, la juez Katherine Menendez ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

DHS: "Recordamos al público que los disturbios son peligrosos"

Tras el fallo, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado asegurando que los agentes están tomando las "medidas adecuadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de los peligrosos alborotadores".

McLaughlin recordó que muchos de los "pacíficos" alborotadores atacaron a los agentes, destrozaron vehículos y propiedad federal, e intentaron impedir que los oficiales llevaran a cabo su trabajo. "Recordamos al público que los disturbios son peligrosos: obstruir la labor de las fuerzas del orden es un delito federal y agredir a las fuerzas del orden es un delito grave", añadió McLaughlin.

Según la juez, lanzar fuegos artificiales contra agentes "no es una amenaza de daño físico"

En el caso de California, la juez Consuelo B. Marshall prohibió el uso de una poderosa arma no letal en su fallo del jueves, al considerar el Departamento de Policía de LA violó una orden judicial vigente al desplegar lanzadores de proyectiles de goma no letales de 40 mm y 37 mm contra manifestantes que, de acuerdo con su valoración, "no representaban una amenaza inmediata de daño físico" para los agentes.

Marshall desestimó el vídeo presentado por el Departamento de Policía, en el que se veía cómo los manifestantes en marchas contra el ICE en 2025 se enfrentaban a los agentes del orden arrojándoles fuegos artificiales. Los agentes respondieron disparando estos instrumentos no letales mientras trataban de mantenerse a cubierto para no ser alcanzados por los proyectiles de los vándalos.

Prohibición por violar una ley post-George Floyd

Sin embargo, la juez, en su fallo, consideró que: "En este caso, los demandantes aportan pruebas de que los demandados utilizaron munición de 40 mm contra manifestantes que no representaban una amenaza inmediata de violencia o daño físico, no proporcionaron advertencias antes de utilizar la munición y dispararon contra manifestantes en zonas restringidas del cuerpo".

Por lo tanto, y ante los "incumplimientos de la Policía de LA" de la normativa impuesta sobre el uso de estas armas no letales tras los disturbios por la muerte de George Floyd, la juez declaró a la ciudad en desacato civil y estableció una prohibición inmediata de estas armas para la policía de Los Ángeles como herramienta para controlar multitudes.