Triunfos con diferentes sensaciones en Australia para los campeones Sinner y Keys

Publicado por Williams Perdomo 20 de enero, 2026

Doble campeón del Abierto de Australia, Jannik Sinner solo dejó escapar tres juegos este martes en la primera ronda antes de que su rival, Hugo Gaston, abandonara por lesión, mientras que la defensora del título Madison Keys tuvo un debut más complicado pero igualmente victorioso.

El italiano de 24 años mandaba 6-2 y 6-1 cuando su rival francés tiró la toalla por una lesión en los abdominales. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta.

Tras un debut sin mayor historia ante el 93º jugador mundial, ahora Sinner se enfrentará al australiano James Duckworth (88º).

Invicto desde octubre, Sinner firmó su decimosexta victoria consecutiva y se une en segunda ronda a Carlos Alcaraz (1º), Alexander Zverev (3º), Novak Djokovic (4º) y Daniil Medvedev (12º).

Adiós de Monfils tras más de dos décadas

En el cuadro masculino se despidió el brasileño de 19 años Joao Fonseca (28º), lastrado por una lesión de espalda, ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85º); 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2.

Avanzó, al ganar su cuarto partido en Melbourne Park tras superar la clasificación, el español Rafael Jódar (150º), también de 19 años, que batió en cinco mangas al japonés Rei Sakamoto (203º); 7-6 (8/6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3.

Además, el semifinalista de la edición de 2025 Ben Shelton (7º) escapó en tres sets -6-3, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5)- de la trampa tendida por el francés Ugo Humbert (33º), reciente finalista en Adelaida y el jugador mejor clasificado entre los que no son cabezas de serie.

Se enfrentará al local Dane Sweeny (182º), procedente de la clasificación, que logró su primera victoria en un Grand Slam frente al ilustre Gaël Monfils (110º), que disputó a sus 39 años su último Abierto de Australia.