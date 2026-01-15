Regreso anticipado: cuatro astronautas llegan a la Tierra tras un problema médico en la Estación Espacial

La nave espacial SpaceX Crew Dragon Endeavour antes de amerizar en el Pacífico AFP / NASA / NASA+ LIVESTREAM

Publicado por Diane Hernández 15 de enero, 2026

Cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresaron con éxito a la Tierra este jueves, después de que un problema médico de uno de ellos obligara a adelantar el final de su misión, informó la agencia espacial estadounidense NASA.

La cápsula Dragon de SpaceX, en la que viajaban los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el cosmonauta ruso Oleg Platonov y el astronauta japonés Kimiya Yui, amerizó sin contratiempos en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego a las 08:41 GMT, según imágenes transmitidas en directo por la NASA.

El desacoplamiento de la EEI se produjo el miércoles a las 22:20 GMT, tras casi cinco meses de estancia en órbita. La misión, denominada Crew-11, estaba inicialmente prevista hasta mediados de febrero.

La NASA evitó precisar la identidad del tripulante afectado o la naturaleza del problema de salud, aunque subrayó que el astronauta "estaba y sigue en estado estable" y que el retorno anticipado no respondió a una emergencia inmediata. Se trata, no obstante, de la primera evacuación médica realizada desde la EEI desde que el complejo orbital comenzó a operar de forma permanente en el año 2000.

"Fue una decisión deliberada para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en la Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica", explicó Rob Navias, portavoz de la NASA. "Es la decisión correcta, aunque tenga un punto agridulce", añadió de acuerdo a la nota de la AFP.

En un mensaje difundido en redes sociales, Mike Fincke aseguró que la tripulación se encontraba en buen estado. "Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos", escribió.

El jefe médico de la NASA, James Polk, señaló que la decisión de adelantar el regreso estuvo motivada por el riesgo que implicaba mantener en órbita a un tripulante con un diagnóstico incierto. "La duda persistente sobre cuál es exactamente el problema nos llevó a optar por el retorno", afirmó.

Mientras tanto, la EEI continúa operativa con otros tres ocupantes: el astronauta estadounidense Chris Williams y los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, que llegaron en noviembre a bordo de una nave Soyuz.