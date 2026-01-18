La persecución contra los cristianos se intensificó en 2025: más de 388 millones de creyentes en peligro

Publicado por Israel Duro 18 de enero, 2026

Más de 388 millones de cristianos viven en riesgo de persecución o discriminación por su fe. Un número que muestra que el número de seguidores de Jesús perseguidos continúa aumentando cada año. Así lo indica la Lista Mundial de la Persecución de 2025 de Open Doors, que muestra un incremento de 8 millones de personas en peligro por su fe. Un listado en el que Siria vuelve a ocupar una de las 10 primeras posiciones (sexta), tras el ascenso al poder del grupo yihadista Hay’at Tahrir al-Sham.

La organización que estudia la persecución a los cristianos presentó su lista anual de manera simultánea en varios países. De acuerdo con el informe, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 los fieles han padecido 4.849 asesinatos, 4.712 detenciones y 3.632 iglesias atacadas.

Además "22.702 cristianos se vieron obligados a huir de su país" debido a la persecución, añade el informe, que también destaca 4.055 casos de violencia sexual.

El sufrimiento de los cristianos sirios

Los cinco primeros países donde los cristianos viven en "riesgo extremo" continúan siendo los mismos que en 2024: Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán y Eritrea. El primer cambio notable aparece en la sexta posición donde Siria (en el puesto 18 el pasado año) ha desplazado a Nigeria tras el colapso del régimen de Asad y el ascenso del grupo yihadista Hay’at Tahrir al-Sham (HTS).

De acuerdo con los datos de Open Doors, el país pasó del puesto 18 al 6, con una puntuación récord de 90 sobre 100, uno de los mayores incrementos anuales registrados en la historia de la LMP. Durante el último año, 27 cristianos fueron asesinados por su fe, y numerosos templos, escuelas y cementerios fueron atacados allí.

"Además de la violencia, la nueva Constitución impone la jurisprudencia islámica (Sharía). como base legal y restringe gravemente la libertad religiosa. En barrios cristianos de Damasco, grupos armados difunden mensajes que instan a la conversión al islam o al pago de la jizya, un impuesto religioso. Cuando el Estado se derrumba y la ideología extremista llena el vacío, las minorías religiosas pagan el precio".

Casi el 91% de los 4.849 asesinatos de cristianos fue en Nigeria

Sin embargo, la persecución más violenta continúa registrándose en el África Subsahariana, donde Nigeria vuelve a liderar el número de asesinatos de cristianos. En 2025, hasta 3.490 de los 4.849 asesinatos por motivos de fe registrados en todo el mundo tuvieron lugar en este país.

Es decir, que casi el 91% de todas las muertes violentas de cristianos en 2025 se produjeron en Nigeria. Unas cifras que llevaron a Donald Trump a bombardear posiciones del Estado Islámico en el país el pasado diciembre.

Protestas por los asesinatos de cristianos en NigeriaCortesía de Puertas Abiertas España

África subsahariana, la región más violenta para los cristianos

Pero Nigeria no es el único país del África Subsahariana donde la vida y la integridad física de los creyentes está en riesgo. Según los datos de Open Doors, Sudán, Nigeria y Malí son los tres países con la puntuación máxima de violencia (16,7). Los gobiernos son débiles y los grupos islamistas armados actúan con impunidad en zonas rurales, desplazando a millones de cristianos y destruyendo sus comunidades en estas regiones.

"En los 14 países de la región incluidos en la Lista por su nivel de persecución y discriminación viven más de 721 millones de personas; casi la mitad de ellas son cristianas. Los índices de violencia han alcanzado máximos históricos: hace una década representaban el 49% del máximo posible; en 2026, alcanzan el 88%".

Además, la organización apunta que la guerra civil de Sudán ha provocado el desplazamiento de 9,6 millones de personas y se han registrado varios ataques dirigidos contra comunidades cristianas por ambas facciones. Un patrón que se repite en Burkina Faso, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Mozambique.