Cuando CNN decía que "el propósito del ICE es hacer que la comunidad sea más segura" y grababa redadas con agentes

Publicado por Israel Duro 15 de enero, 2026

Hace 10 años, un reportaje de CNN recogía que "el propósito de ICE es hacer que la comunidad sea más segura" y grababa redadas con agentes en exclusiva. Hoy, la cadena se hace eco de quienes definen a la agencia como la "Gestapo de Trump" y es una de las principales voces críticas contra la política migratoria de Donald Trump y la propia entidad.

Las redes sociales han rescatado un reportaje del 31 de mayo de 2016, en plena era Obama -conocido como "Deportador en jefe" porque ostenta el récord de salidas de ilegales-, en el que la reportera Pamela Brown y su equipo se empotraban en una redada del ICE en Chicago en búsqueda de varios indocumentados con antecedentes penales para proceder a su detención.

Un giro radical en apenas una década

A diferencia del tono crítico actual, Brown habla de lo vivido de manera elogiosa. Sólo el arranque del reportaje ya permite ver que la posición de la cadena no era precisamente la actual:

"Justo antes de que salga el sol en la Ciudad del Viento, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se despliegan por Chicago para detener a los delincuentes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. CNN ha obtenido acceso exclusivo para presenciar algunas de esas redadas. Un día con el ICE en la 'ciudad santuario' de Chicago".

A continuación, la grabación muestra el trabajo de los agentes y sus conversaciones con la periodista durante la noche. Por ejemplo, el descontento de los oficiales con las leyes santuario del condado de Cook que prohíben a las fuerzas del orden locales colaborar con el ICE. En un rótulo, la cadena señalaba que "el ICE afirma que la ordenanza del condado supone un peligro para la comunidad al liberar a delincuentes indocumentados y devolverlos a las calles".

Brown incluso disculpa por la "confusión" la detención de la persona equivocada

Brown incluso justificó por la "confusión" que se vive en este tipo de operaciones que los agentes detuvieran por error a otra persona. "Esto puede parecer organizado, pero en este momento, es una confusión. Los agentes del ICE arrestan por error al hermano del objetivo." apuntó la reportera. El inmigrante ilegal buscado fue finalmente arrestado también.

El balance final de la noche, que fue resumido gráficamente en el reportaje, fue: "Ese día, ICE detuvo a seis personas para su posible deportación. Dos de ellas fueron puestas en libertad porque 'no tenían antecedentes penales'".

El reportaje también recogía las declaraciones de un agente explicando la tercera detención de la noche: "Es un delincuente, tiene un amplio historial delictivo y, al sacarlo de la comunidad, se está haciendo que esta sea más segura, y ése es el objetivo de ICE".