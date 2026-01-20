La Corte Suprema no se pronuncia sobre los aranceles de Trump

Publicado por Ben Whedon - The News 20 de enero, 2026

El Tribunal Supremo no se pronunció este martes sobre la emisión de aranceles del presidente Donald Trump, dejando la decisión para una fecha futura.

El tribunal publicó tres opiniones el martes, pero no dio a conocer su decisión sobre los aranceles. Todavía no está clara la fecha de publicación del próximo fallo.

Trump impuso los aranceles del "Día de la Liberación" en abril del año pasado, dirigidos a casi todas las naciones en un intento de reequilibrar el comercio mundial. El Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales el año pasado sobre su autoridad para emitirlos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

El presidente ha advertido de que Estados Unidos estaría "jodido" si el tribunal fallara en contra de sus aranceles, citando los costes de devolver los ingresos recaudados. A principios de este mes, Trump declaró que Estados Unidos había recaudado o recaudaría pronto unos 600.000 millones de dólares por sus aranceles.

