El agente del ICE que disparó a una mujer en Minneapolis sufrió una hemorragia interna, según fuentes

Publicado por Diane Hernández 15 de enero, 2026

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que disparó y mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis la semana pasada sufrió una hemorragia interna en el torso tras el incidente, informaron dos funcionarios estadounidenses citados por CBS News.

El oficial, identificado como Jonathan Ross, resultó herido durante el operativo realizado el 7 de enero, en el que murió Renée Good, una mujer que, según las autoridades, intentó embestir con su vehículo a los agentes federales. De acuerdo con CBS News, aún no se conoce con precisión la magnitud del sangrado interno, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la lesión, aunque no ha proporcionado más detalles médicos.

Imágenes de video difundidas tras el tiroteo muestran a Ross alejándose del lugar luego del incidente. Según una fuente citada por CBS News, el agente no ha regresado a sus funciones desde entonces, sin que se haya aclarado oficialmente el motivo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó previamente que Ross fue trasladado a un hospital tras el tiroteo y dado de alta el mismo día. "El agente fue atropellado por el vehículo. Ella lo atropelló. Fue llevado al hospital, atendido por un médico y dado de alta", declaró Noem a la prensa el 7 de enero. Añadió que Ross se encontraba recuperándose y que actuó creyendo que estaba defendiéndose a sí mismo y a sus compañeros.

Según versiones oficiales del DHS, los agentes de ICE se encontraban realizando operaciones migratorias específicas cuando un grupo de personas intentó bloquearlos. En ese contexto, una de las personas involucradas habría utilizado su automóvil "como un arma", intentando atropellar a los agentes. El departamento calificó el hecho como un acto de "violencia extrema" contra las fuerzas del orden.

Veterano de ICE con una década de experiencia

​

​El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, declaró a CBS News que Ross ha recibido "varias amenazas de muerte" tras el tiroteo. "Está en un lugar seguro. Se está recuperando de sus heridas y estamos agradecidos de que esté mejorando", afirmó al medio. Ross, veterano de ICE con una década de experiencia, ya había resultado gravemente herido en un incidente previo ocurrido en junio pasado en el área de Minneapolis, cuando fue arrastrado por un automóvil durante un intento de arresto. Aquel episodio le provocó heridas que requirieron 33 puntos de sutura y hospitalización, según registros judiciales.​El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, declaró aque Ross ha recibido "varias amenazas de muerte" tras el tiroteo. "Está en un lugar seguro. Se está recuperando de sus heridas y estamos agradecidos de que esté mejorando", afirmó al medio.

El caso continúa generando controversia y ha reavivado el debate sobre las operaciones de ICE y el uso de la fuerza por parte de agentes federales durante operativos migratorios.