Trump anuncia una gran reunión por Groenlandia y la UE promete una respuesta "firme" en Davos

Publicado por Diane Hernández 20 de enero, 2026

El presidente Donald Trump aseguró que espera "poca resistencia" por parte de los líderes europeos a su intención de hacerse con Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, y confirmó que el asunto será tratado en una reunión de alto nivel durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

"No creo que se opondrán demasiado. Tenemos que conseguirlo. Tienen que hacerlo", declaró Trump a periodistas en Florida, antes de reforzar su postura en la red social Truth Social, donde afirmó que Groenlandia es "imprescindible para la seguridad nacional y mundial" y que "no puede haber marcha atrás".

Según el mandatario, ya se acordó una reunión "de las distintas partes" en Davos, foro que se inaugura este martes y al que asistirá a partir del miércoles. Trump también reveló haber mantenido una "muy buena conversación telefónica" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de la isla ártica, rica en recursos minerales y estratégicamente clave en el Ártico.

Amenaza de aranceles y tensión transatlántica

Durante el fin de semana, Trump amenazó con imponer un arancel del 10% a partir del 1 de febrero a productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia si no aceptan sus pretensiones sobre Groenlandia. Las advertencias reavivaron el temor a una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y Europa.

Alemania y Francia calificaron las amenazas como "chantaje", mientras que París advirtió de que Europa debe prepararse para responder. En este contexto, la Unión Europea anunció la celebración de una cumbre de emergencia el jueves para definir su posición común.

¿Qué es el Foro de Davos? Foro de Davos, conocido oficialmente como el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), es una reunión anual que se celebra en la localidad suiza de Davos y que congrega a líderes políticos, empresarios, académicos y representantes de organismos internacionales para debatir los principales desafíos globales. No se trata de un organismo con poder de decisión, sino de un espacio de diálogo e intercambio de ideas a nivel internacional.



El foro fue fundado en 1971 por el economista alemán Klaus Schwab, con el objetivo de promover la cooperación entre el sector público y el privado para "mejorar el estado del mundo". Desde entonces, se ha consolidado como uno de los encuentros más influyentes del calendario político y económico global.



Entre los participantes habituales se encuentran jefes de Estado y de Gobierno, altos ejecutivos de grandes compañías, responsables de instituciones como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea y la OTAN, así como expertos en economía, ciencia, tecnología y representantes de la sociedad civil.

Von der Leyen: "Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada"

Desde Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes una respuesta "firme" a las presiones de Washington. En su discurso, alertó de que los aranceles propuestos por Trump podrían empujar las relaciones transatlánticas a una "espiral descendente".

"Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a nuestros adversarios", afirmó Von der Leyen, subrayando que la UE prioriza el diálogo, pero está preparada para actuar, citó la AFP.

Trump avivó aún más la polémica al publicar un fotomontaje en el que aparece plantando una bandera estadounidense en Groenlandia junto a un cartel que dice: "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos. Est. 2026".

Reuniones clave y frentes abiertos El presidente estadounidense pronunciará un discurso el miércoles en Davos y participará en varios actos el jueves. Mientras tanto, los líderes de la UE se reunirán en Bruselas para decidir cómo responder a lo que ya se considera una de las crisis más graves en años entre Europa y Estados Unidos.

​

​En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz manifestó su intención de reunirse con Trump en Davos y pidió evitar "cualquier escalada" del conflicto.

China critica la "ley de la jungla"

El debate sobre Groenlandia se produjo en un foro marcado también por otras crisis internacionales. El vice primer ministro chino, He Lifeng, criticó en Davos la lógica de que "los fuertes se aprovechen de los débiles", en una velada referencia a las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Además de Groenlandia, el foro aborda los conflictos en Gaza, Ucrania, Irán y Venezuela. El secretario general de la ONU, António Guterres, canceló su participación por motivos de salud.

Desde América Latina, participan en Davos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa, en un encuentro que se perfila como un nuevo escenario de choque diplomático y económico global.