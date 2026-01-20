Los líderes republicanos de Texas recaudan dinero y baten récords de cara a las primarias de marzo

Publicado por Just The News | Bethany Blankley | The Center Square contributor 20 de enero, 2026

En vísperas de las elecciones primarias de marzo, Los tres principales líderes republicanos de Texas han amasado cajas fuertes.

El gobernador Greg Abbott lidera de nuevo a todos los políticos que se presentan a la reelección en Texas, siendo el que más dinero ha recaudado, según los informes financieros de campaña presentados recientemente.

Durante el último período de informes bianuales, que terminó el 31 de diciembre, la campaña de reelección de Abbott recaudó 22.710.294 dólares a través de más de 48.000 contribuciones de todos los 254 condados de Texas, dijo su campaña.

Texans for Greg Abbott informó de 105.088.492 dólares en efectivo. La Campaña de Greg Abbott (cuenta de candidato/titular) informó de 648.687 dólares en efectivo.

"La avalancha de apoyo de todo el estado envía un poderoso mensaje sobre los valores que los tejanos esperan que defienda nuestro gobernador", dijo en un comunicado la directora de campaña de Abbott, Kim Snyder. "Mientras los socialistas ganan elecciones en otros lugares, los tejanos están dando un paso adelante para apoyar al gobernador Abbott porque protege nuestra forma de vida. Ha luchado por una frontera más segura, ha mantenido la política woke fuera de nuestras escuelas, ha entregado un plan que faculta a los votantes para frenar las subidas de los impuestos locales sobre la propiedad, y continúa haciendo crecer una economía construida sobre impuestos más bajos y oportunidades sin fin."

Abbott, que se presenta a su cuarto mandato, ha recibido más de un millón de contribuciones individuales únicas de simpatizantes en el transcurso de cuatro campañas para gobernador. Casi el 90% de las contribuciones proceden de tejanos, dijo su campaña en un comunicado.

Entra en el año electoral con 105.737.179 dólares en efectivo, dijo su campaña.

Abbott fue elegido gobernador por primera vez en noviembre de 2014. Fue reelegido en 2018 y 2022 por amplios márgenes. Anteriormente se desempeñó como juez de la Corte Suprema de Texas y fiscal general.

Abbott, el gobernador que más tiempo lleva en el cargo en Texas, se espera que sea reelegido en noviembre.

El vicegobernador Dan Patrick, que también se postula para su cuarto mandato, recaudó 3,5 millones de dólares y tiene un récord de 38 millones de dólares en efectivo en la mano, de acuerdo con las últimas presentaciones. Eso es ligeramente superior a su récord de 33,5 millones de dólares en efectivo en la mano en enero de 2025.

El año pasado, la legislatura estatal "aprobó la agenda más conservadora en la historia de Texas", dijo Patrick al anunciar su candidatura a la reelección. La agenda incluía "la elección de escuela, la reducción del impuesto de propiedad, la inversión en nuestra infraestructura de agua, nuestra red eléctrica, la prohibición del voto a los no ciudadanos y el regreso de la oración y los Diez Mandamientos a nuestras escuelas públicas."

Patrick fue elegido vicegobernador por primera vez en 2014. Fue reelegido en los mismos años que Abbott, también por amplios márgenes. Anteriormente fue senador estatal en representación de parte de Houston, en el condado de Harris.

Abbott y Patrick han hecho de la reforma del impuesto a la propiedad un importante tema de campaña y una prioridad legislativa para el próximo año. Han propuesto enfoques opuestos, preparando el escenario para el conflicto, incluso con una mayoría republicana en la legislatura, reportó The Center Square.

Impuestos a la propiedad también se enumeran como uno de los principales temas en la boleta electoral de las primarias republicanas, reportó The Center Square.

Presidente de la Cámara de Texas, el representante estatal Dustin Burrows, R-Lubbock, también se postula para su segundo mandato como presidente y séptimo mandato en general. Fue elegido por primera vez a la Cámara de Texas en noviembre de 2014 y fue elegido como presidente en enero de 2025.Los miembros de la Cámara de Texas sirven términos de dos años.

Su campaña anunció un total de recaudación de fondos de más de 4,7 millones de dólares, con más de 4,3 millones de dólares en efectivo. "El total representa uno de los mejores resultados de recaudación de fondos de un Presidente en su primer mandato y subraya la amplia confianza en el liderazgo del Presidente Burrows por parte de los tejanos, los líderes empresariales y las partes interesadas en las políticas públicas", dijo su campaña.

"El Presidente Burrows condujo a la Cámara de Texas a través de una de las sesiones legislativas más productivas y orientadas a resultados en la memoria reciente, y esta recaudación de fondos histórica refleja ese éxito", dijo Jason Johnson, asesor político de la campaña de Burrows, en un comunicado. "El apoyo sigue creciendo porque los tejanos reconocen el firme liderazgo del presidente Burrows y su compromiso con la obtención de resultados conservadores. Su éxito se basa en fuertes alianzas dentro de la Cámara de Texas, y sigue centrado en asegurar que la Cámara continúe teniendo una mayoría conservadora efectiva comprometida con la defensa de los principios que mantienen a Texas fuerte y próspero."

