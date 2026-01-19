Todo lo que hay que saber del Día de Martin Luther King Jr.

Publicado por Carlos Dominguez 19 de enero, 2026

El Día de Martin Luther King Jr. es un feriado federal que se celebra para honrar la vida, el legado y la lucha por los derechos civiles del líder negro Martin Luther King Jr. (MLK). La celebración nació a partir de un largo esfuerzo social y político para reconocer oficialmente su legado.

En 1983, el Congreso aprobó la creación del festivo, y el presidente Ronald Reagan lo firmó como ley. La celebración se observó por primera vez a nivel federal en 1986, consolidándose como un día dedicado al servicio comunitario y a la reflexión sobre la igualdad y la justicia social.

El Día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero cada año. Esta fecha se eligió para situar la conmemoración cerca del cumpleaños de King, que fue el 15 de enero. Ese día, las oficinas federales y la mayoría de las agencias públicas permanecen cerradas. Puede consultar aquí lo más destacado:

Oficinas federales y agencias públicas

Las actividades en los departamentos gubernamentales, las cortes federales, las oficinas del Seguro Social, el IRS y otros servicios administrativos estarán suspendidas durante el Día de Martin Luther King Jr., lo que paraliza la mayor parte de la gestión pública.

Esta pausa afecta tanto a trámites presenciales como a la atención telefónica y al procesamiento de solicitudes, generando retrasos en gestiones que dependen de estos organismos.

Bancos y mercados financieros

Los bancos cierran durante el día porque este feriado forma parte del calendario federal, que todas las instituciones financieras están obligadas a seguir. Esto significa que las sucursales no ofrecen atención presencial, no se procesan trámites en ventanilla y muchas operaciones presenciales quedan pospuestas hasta el siguiente día hábil.

Aun así, los servicios digitales continúan funcionando con normalidad, de modo que los clientes pueden realizar operaciones básicas, aunque sin el apoyo directo del personal bancario.

Los mercados financieros de Estados Unidos también cierran por completo durante el Día de Martin Luther King Jr., ya que este feriado forma parte del calendario oficial que siguen tanto la Bolsa de Nueva York como el Nasdaq y el mercado de bonos. Esto implica que no se realizan operaciones bursátiles, no hay cotización en tiempo real y las transacciones quedan pospuestas hasta el siguiente día hábil. Aunque las plataformas digitales permanecen accesibles para consultas, la actividad financiera se detiene en su totalidad, alineándose con el cierre de bancos y oficinas gubernamentales en esta jornada.

Servicios postales y envíos

El Servicio Postal cierra completamente durante el Día de Martin Luther King Jr., ya que este feriado forma parte del calendario federal. Esto significa que las oficinas postales no abren y no se realiza entrega de correo regular, quedando suspendidos todos los servicios excepto Priority Mail Express, que es el único que opera ese día.

Además del cierre del Servicio Postal, los principales servicios de mensajería también se ven afectados: UPS permanece completamente cerrado, sin entregas ni recogidas, mientras que FedEx mantiene algunos servicios operativos, aunque con un horario dividido y disponibilidad limitada según el tipo de envío.

Oficinas estatales y municipales

También suelen cerrar oficinas estatales y municipales, como ayuntamientos, juzgados locales y departamentos de vehículos motorizados, lo que deja inactivos muchos de los servicios públicos a nivel local. En la práctica, esto significa que trámites como renovaciones de licencias, gestiones administrativas, pagos presenciales, solicitudes de permisos o consultas legales no pueden realizarse durante la jornada.

Supermercados y centros comerciales

La mayoría de los supermercados, tiendas y centros comerciales permanecen abiertos con normalidad durante el Día de Martin Luther King Jr., ya que este feriado federal afecta principalmente a bancos, oficinas gubernamentales y servicios postales, pero no al comercio minorista.

Las grandes cadenas, los centros comerciales y las tiendas de conveniencia suelen operar en sus horarios habituales, aunque en algunos casos pueden aplicar ligeras reducciones según la ubicación o la política interna de cada establecimiento. En general, para el público es un día de compras completamente funcional.

Descuentos

El Día de Martin Luther King Jr. se ha convertido en una fecha clave para las rebajas en Estados Unidos, con numerosas tiendas ofreciendo descuentos significativos en tecnología, moda, artículos para el hogar y colchones durante todo el fin de semana largo.

Entre los principales comercios que ofrecen descuentos se encuentran Amazon, Target, Walmart, Crocs, Lowe´s y Wayfair.