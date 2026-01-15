El Departamento de Educación inicia investigaciones en 18 instituciones por políticas de "identidad de género"

Publicado por Williams Perdomo 15 de enero, 2026

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (OCR) informó de que ha iniciado investigaciones en 18 instituciones educativas con respecto a sus políticas que permiten a los hombres biológicos competir en deportes femeninos.

"Las denuncias afirman que estas entidades, que abarcan desde distritos escolares de primaria y secundaria hasta instituciones de educación superior y departamentos de educación estatales, mantienen políticas o prácticas que discriminan por razón de sexo al permitir que estudiantes participen en deportes basándose en su identidad de género, no en su sexo biológico", explicó la oficina en un comunicado.

En ese sentido, la oficina explicó que el Departamento de Educación está investigando si las políticas violaron el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, e incluye escuelas primarias y secundarias y universidades en 10 estados, incluidos California, Pensilvania y Nueva York.

“En la misma semana en que la Corte Suprema escucha los argumentos orales sobre el futuro del Título IX, la OCR está investigando enérgicamente las acusaciones de discriminación contra mujeres y niñas por parte de entidades que, según se informa, permiten a los hombres competir en deportes femeninos. Una y otra vez, la Administración Trump ha dejado clara su postura: las violaciones de los derechos, la dignidad y la equidad de las mujeres son inaceptables”, dijo la subsecretaria de Derechos Civiles, Kimberly Richey.