Ejecutan a un hombre en Florida y en Oklahoma un condenado recibe un indulto de último minuto

Una captura de pantalla de Fox23 donde se muestra a Tremane Wood YouTube

Publicado por Víctor Mendoza 13 de noviembre, 2025

(AFP) Un hombre de Florida condenado por violar y asesinar a una niña fue ejecutado mediante inyección letal el jueves, el mismo día en que a un recluso del corredor de la muerte en Oklahoma se le concedió un indulto de último minuto.

Bryan Jennings, un exmarine de 66 años, fue ejecutado en una prisión estatal de Florida por la violación y asesinato en 1979 de Rebecca Kunash, una niña de seis años, según informaron las autoridades penitenciarias de Estados Unidos.

Esta es la ejecución número 16 que se realiza en Florida este año.

Mientras tanto, Tremane Wood debía recibir a las 10:00 locales (16:00 GMT) la inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, por el asesinato de Ronnie Wipf durante un robo en 2002.

Sin embargo, Wood recibió un indulto del gobernador del estado.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma recomendó el cambio de pena para Wood por una votación de 3-2 el 5 de noviembre, y el gobernador republicano Kevin Stitt lo concedió minutos antes de la ejecución.

"Tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional", declaró Stitt.

Governor Stitt Accepts Pardon and Parole Board’s Recommendation. https://t.co/S969sDX7or — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) November 13, 2025

Jake Wood, hermano de Tremane, había recibido cadena perpetua por su participación en el asesinato de Wipf.

Jake, quien se suicidó en prisión en 2019, confesó que fue él quien apuñaló a Wipf hasta la muerte.

El viernes, en Carolina del Sur, Stephen Bryant, de 44 años, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

Bryant se declaró culpable del asesinato de tres personas en 2004, escribiendo el mensaje "atrápame si puedes" con la sangre de una de sus víctimas.

En Estados Unidos se han llevado a cabo 42 ejecuciones este año, la cifra más alta desde 2012, cuando 43 reclusos fueron ejecutados.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los crímenes más viles".