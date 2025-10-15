Florida y Missouri ejecutan a dos hombres con inyección letal por asesinato

Publicado por Carlos Dominguez 15 de octubre, 2025

(AFP) Un hombre de Florida condenado por asesinar a dos mujeres que había contratado para tener relaciones sexuales fue ejecutado mediante inyección letal, en una de las dos ejecuciones llevadas a cabo este martes.

Samuel Smithers, de 72 años, fue condenado a muerte en 1999 por los asesinatos de Christy Cowan y Denise Roach ocurridos en 1996 en Tampa. Ambas habían sido golpeadas y estranguladas, y sus cuerpos fueron encontrados en un estanque.

Smithers fue ejecutado en una prisión estatal de Florida a las 6:15pm locales.

Ejecución en Missouri

Otro condenado también fue ejecutado este martes mediante inyección letal en el estado de Missouri.

La ejecución de Lance Shockley, de 48 años, se llevó a cabo a las 6:13pm locales por el asesinato en 2005 del sargento de policía Carl Graham.

Graham fue asesinado a tiros en una emboscada en su casa. El oficial estaba investigando un accidente de automóvil que involucraba a Shockley en ese momento.

Shockley alegó su inocencia, pero sus apelaciones fueron rechazadas por numerosos tribunales, incluida la Corte Suprema. El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, rechazó su solicitud de clemencia el lunes.

Otras ejecuciones programadas para esta semana

Otras dos ejecuciones están programadas para esta semana.

Charles Crawford, de 59 años, será ejecutado mediante inyección letal en Mississippi el miércoles por la violación y asesinato en 1994 de Kristy Ray, una estudiante universitaria de 20 años.

Richard Djerf, de 55 años, será ejecutado mediante inyección letal en Arizona el viernes por los brutales asesinatos en 1993 de cuatro miembros de una familia de Phoenix.