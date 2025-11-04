Florida: un hombre que mató a su novia embarazada enfrenta la pena de muerte por doble homicidio

Publicado por Williams Perdomo 4 de noviembre, 2025

La Oficina del Fiscal William Scheiner informó de que un jurado del condado de Seminole (Florida) votó 11-1 para sentenciar a Donovan Faison a pena de muerte por asesinar a su novia embarazada y a su hijo no nacido después de que ella se negara a abortar.

"El mismo jurado condenó a Faison el 27 de octubre por asesinato en primer grado con arma de fuego, matar a un niño por nacer y robo con arma de fuego por dispararle a Kaylin Fiengo, de 18 años, mientras estaba sentada en su automóvil en un parque de Sanford en 2022", detalló la oficina del fiscal.

En ese sentido, la oficina detalló que la decisión final sobre la sentencia de Faison la tomará la jueza de circuito Donna Goerner después de otra audiencia el 5 de diciembre. Además, la oficina explicó que los fiscales adjuntos del estado, Stewart Stone, Domenick Leo y Anna Valentini, pidieron a los miembros del jurado que votaran a favor de la pena de muerte basándose en los factores agravantes descritos en la ley estatal.

“Deben considerar la naturaleza fría, calculada y premeditada de este asesinato”, dijo Stone a los miembros del jurado. “Fue un asesinato al estilo de una ejecución”.

Otro factor agravante: que Faison mató a un niño menor de 12 años mientras cometía otro delito grave, el asesinato premeditado de la madre.

Las autoridades indicaron que durante el juicio, la Fiscalía presentó mensajes de texto que demostraban que Faison estaba molesto con Fiengo por no interrumpir el embarazo y que le había jurado a un amigo que la "eliminaría".