Florida ejecuta a un hombre por el asesinato y violación de su vecina en 1998

Se trata de Norman Mearle Grim Jr., condenado por el asesinato de Cynthia Campbell.

Una imagen de archivo que muestra al ya fallecido reo Norman Grim

Una imagen de archivo que muestra al ya fallecido reo Norman Grim

Emmanuel Alejandro Rondón
Emmanuel Alejandro Rondón

Florida ejecutó este martes por inyección letal a Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, condenado por la violación y el asesinato de su vecina Cynthia Campbell en 1998. Según el Departamento de Correcciones, la ejecución se consumó a las 18:14 hora local (22:14 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Grim había renunciado a presentar nuevas apelaciones a comienzos de octubre, y su sentencia de muerte —impuesta en 2000— quedó firme.

De acuerdo con los registros judiciales citados por AP, Campbell, de 41 años y abogada, fue reportada desaparecida en 1998 y su cuerpo fue hallado por un pescador cerca del Puente de la Bahía de Pensacola. La fiscalía detalló que la víctima presentaba múltiples golpes en rostro y cabeza —compatibles con un martillo— y 11 puñaladas en el pecho, siete de ellas con penetración cardíaca. Pruebas de ADN y otros indicios físicos vincularon a Grim con el crimen, por el que fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato en primer grado.

La ejecución de Grim es la decimoquinta realizada por Florida en 2025, lo que prolonga el récord anual del estado. A escala nacional, se contabilizan 41 ejecuciones en lo que va del año, el mayor número desde 2012 (cuando hubo 43). Florida utiliza un protocolo de tres fármacos —sedante, paralizante y un agente para detener el corazón— para aplicar la pena capital.

