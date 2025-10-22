El cierre de Gobierno ya es el segundo más largo de la historia

Publicado por Israel Duro 22 de octubre, 2025

El shutdown actual ya es el segundo más largo de la historia tras cumplir su vigésimo segundo día. Por delante, a algo más de una semana, las 35 jornadas que tardó en reabrir el Gobierno entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante el primer mandato de Donald Trump siguen siendo un récord que se ve cada vez menos inalcanzable.

Y es que la situación no invita al optimismo. Esta misma semana, los demócratas tumbaron por undécima vez un plan republicano para reabrir el Gobierno. La ampliación del Obamacare a inmigrantes ilegales se ha convertido en una línea roja para ambos partidos, cada uno en la dirección opuesta al otro y clamando que la culpa de todo es del adversario.

Los demócratas, 'secuestrados' por los radicales de izquierda

Además, el coste social de los senadores del Partido Azul que evitaron con su voto el cierre de Gobierno durante esta legislatura les ha hecho mostrarse especialmente cuidadosos esta vez para no ser acusados de colaboracionistas con Donal Trump.

El ejemplo más claro es Chuck Schumer. El líder de la minoría demócrata sufrió una durísima campaña en su contra por parte del ala más radical del partido que exigían su cabeza. En esta ocasión, los argumentos de que lo peor que se podía hacer era dejar manos libres a Trump con un shutdown no parecen pesar lo mismo.

Tampoco ayuda la presión creciente de grupos radicales para detener la agenda de Trump, al que sólo los tribunales han conseguido al menos retrasar. Protestas como las multitudinarias marchas No Kings del pasado fin de semana son un peso añadido para los políticos demócratas.

Los cierre de Gobierno más largos hasta la fecha Estos han sido los shutdowns más largos hasta el actual:

​

1.- Del 21 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019: 34 días (Trump, primer mandato)

​

2.- Del 1 de octubre hasta la fecha: 22 días (Trump, segundo mandato)

​

3.- Del 15 de diciembre de 1995 al 6 de enero de 1996: 21 días (Bill Clinton)



​4.- Del 30 de septiembre de 1978 al 18 de octubre de 1978: 17 días (Jimmy Carter)

​

5.- Del 30 de septiembre de 2013 al 17 de octubre de 2013: 16 días (Barack Obama)

​

6.- Del 30 de septiembre de 1977 al 13 de octubre de 1977: 12 días (Jimmy Carter)

Schumer pide a Trump "sentarse a negociar"

Con las encuestas comenzando a mostrar que cada vez más votantes consideran culpables del shutdown a los miembros del Partido Azul, Schumer pidió públicamente a Trump una reunión para tratar de alcanzar un acuerdo que permita volver a financiar al Gobierno, puesto que los daños del cierre comienzan a dejarse notar por las familias, además de los miles de despidos llevados a cabo por la Administración.

Trump acusa a los demócratas de "extorsión" y les pide que "pongan fin a esta locura"

Por su parte, el presidente pidió a los líderes demócratas "detener esta locura" y permitir que el Gobierno pueda abrir de nuevo. Durante un almuerzo en la Casa Blanca Trump calificó el shutdown como "extorsión" y "un acto inútil de rencor partidista" de los "obstruccionistas" del Partido Azul.

"Desde el principio, nuestro mensaje ha sido muy sencillo: no nos van a extorsionar con esta loca trama suya. Nunca han hecho esto antes, nadie lo ha hecho: siempre se vota a favor de una prórroga. Hoy pido a todos los demócratas del Senado que pongan fin a esta locura".