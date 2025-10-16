Cuatro delincuentes sexuales infantiles fueron arrestados por oficiales de CBP en Laredo en 72 horas

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 16 de octubre, 2025

En 72 horas, agentes federales arrestaron a cuatro delincuentes sexuales infantiles buscados en el puerto de entrada más concurrido de Texas y del país.

Agentes de la Oficina de Campo de Laredo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que trabajaban en el Puerto de Entrada de Laredo arrestaron a cuatro hombres que eran buscados por órdenes de arresto pendientes por delitos sexuales contra menores. Tres arrestos fueron de ciudadanos estadounidenses.

"Durante el fin de semana festivo del Día de Colón, nuestros oficiales de primera línea CBP en los puertos de entrada de la Oficina de Campo de Laredo mantuvieron su vigilancia y detuvieron a cuatro hombres buscados por órdenes de arresto pendientes por presuntos cargos relacionados con el sexo que involucran a niños", dijo Donald Kusser, director de la OFO de Laredo. "Los delitos relacionados con el sexo en los que están implicados menores se encuentran entre los delitos más atroces con los que nos encontramos. Trabajamos con diligencia para garantizar que los individuos acusados de este tipo de delitos rindan cuentas y tengan su día en los tribunales."

El primer arresto fue realizado el 11 de octubre por oficiales de la CBP que trabajaban en el Puente Internacional Gateway en Brownsville. El puente conecta el tráfico y el comercio desde la parte más al sur del Valle del Río Grande hasta Matamoros, Tamaulipas, México.

Durante una parada de vehículo, aprehendieron a un ciudadano mexicano de 65 años de edad, Gilberto Fernández Vega, quien era buscado por una orden de arresto pendiente por delito grave emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron por indecencia con un niño por contacto sexual. Fue transportado a la cárcel del condado de Cameron.

El 12 de octubre, oficiales de CBP hicieron dos arrestos separados en el Puente Internacional Juárez-Lincoln, que conecta el tráfico y el comercio de Laredo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Ambos arrestos fueron de ciudadanos estadounidenses varones con órdenes de arresto pendientes emitidas por el Departamento de Policía de Laredo.

Los agentes de la CBP detuvieron a Isidro Gutiérrez, de 57 años, que era buscado por una orden de detención pendiente por delito grave de indecencia con un niño. También arrestaron a Armando Hernández, de 32 años, quien era buscado por una orden de arresto pendiente por delito grave de indecencia con un niño por contacto sexual. Ambos hombres fueron entregados a agentes del Departamento de Policía de Laredo.

El 13 de octubre, agentes del CBP que trabajaban en el Puente Internacional Puerta de las Américas detuvieron a otro ciudadano estadounidense, Luis Manuel Méndez III, de 31 años. Intentó volver a entrar en EEUU desde México después de haber cruzado a pie el puente, que también conecta Laredo con Nuevo Laredo. Fue detenido para una inspección secundaria después de que surgieran preocupaciones durante una inspección primaria, dijo CBP.

Durante el examen secundario, los agentes del CBP utilizaron la verificación biométrica y las bases de datos de las fuerzas del orden federales para verificar su identidad. Después de hacerlo, se enteraron de que la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar había emitido una orden de arresto contra él por agresión sexual agravada de un niño. Los oficiales de la CBP entregaron a Méndez a los agentes del alguacil del condado de Webb; fue transportado a la cárcel del condado de Webb para la adjudicación de la orden.

Las órdenes de arresto son accesibles a nivel nacional a través del Centro Nacional de Información Criminal, que proporciona una base de datos automatizada centralizada diseñada para que las fuerzas del orden compartan información, incluyendo órdenes de arresto pendientes para una amplia gama de delitos. Los agentes del CBP tienen acceso al NCIC e históricamente han realizado numerosas detenciones tras identificar a personas con antecedentes penales, incluidos los buscados por "homicidio, fuga, blanqueo de dinero, robo, distribución de estupefacientes, abuso sexual de menores, fraude, hurto y deserción militar", afirma el CBP.

El puerto de entrada de Laredo es la mayor y más concurrida de las cuatro regiones de la OFO. Se extiende desde Laredo hasta el Valle del Río Grande. La región OFO del Puerto de Entrada de El Paso cubre el extremo oeste de Texas y todo Nuevo México; la OFO del POE de Tucson cubre todo Arizona; la OFO del POE de San Diego cubre una porción del sur de California.

En el año fiscal 2025, los agentes del CBP Laredo POE OFO detuvieron al mayor número de personas que cruzaron la frontera ilegalmente a lo largo de la frontera suroeste: 87. 468, de acuerdo con los datos del CBP con fecha del 4 de septiembre.

La mayoría de los detenidos por los agentes de la OFO del CBP en el año fiscal 2025 en la frontera suroeste eran adultos solteros procedentes de países de todo el mundo, seguidos de ciudadanos mexicanos.

El Puerto de Laredo es el puerto de comercio superior en el país de más de 450 aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos con 339 mil millones de dólares en el comercio total el año pasado, La Plaza del Centro informó.

