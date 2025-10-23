California: tras ser liberado en la frontera, un camionero ilegal ocasiona tres muertes en accidente

Publicado por Diane Hernández 23 de octubre, 2025

Un inmigrante indio de 21 años, identificado como Jashanpreet Singh, fue arrestado en California acusado de homicidio vehicular grave bajo los efectos del alcohol, tras un accidente en la autopista I-10, en el condado de San Bernardino, que dejó tres muertos y varios heridos.

De acuerdo con fuentes federales citadas por los medios, Singh había cruzado la frontera sur en marzo de 2022 y fue liberado por la administración Biden bajo la política de "alternativas a la detención", mientras esperaba una audiencia de inmigración.

Las investigaciones preliminares indican que Singh conducía un camión semirremolque que se estrelló contra un embotellamiento sin haber frenado, provocando un incendio que involucró a varios vehículos. Pruebas toxicológicas confirmaron que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria tras su arresto, ya que Singh no posee estatus legal en el país.

Un video captado por una cámara de tablero mostró el momento del impacto, mientras que imágenes aéreas revelaron la magnitud del accidente y la respuesta de los equipos de emergencia en la escena.

Críticas a las políticas migratorias de Biden y de transporte

El caso ha reavivado el debate sobre las políticas de liberación migratoria implementadas en 2022, así como sobre la seguridad en el transporte de carga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió recientemente sobre la falta de cumplimiento de los requisitos de dominio del inglés para conductores de camiones comerciales. "California es el único estado que no garantiza que los camioneros puedan leer las señales de tránsito y comunicarse con las autoridades. Este es un problema fundamental de seguridad pública", afirmó.

El requisito de inglés está respaldado por una orden ejecutiva orden ejecutiva firmada en abril por el presidente Donald Trump, que exige que los conductores de camiones comerciales demuestren competencia en inglés.



Dos meses antes, el mandatario ya había firmado otra orden designando al inglés como idioma nacional. En mayo, Duffy



Los recursos retenidos pertenecen al Programa de Asistencia para la Seguridad de Autotransportistas (MCSAP), que financia inspecciones de carretera, auditorías de empresas de transporte y programas estatales de cumplimiento. El conflicto se origina tras la, que exige que los conductores de camiones comerciales demuestren competencia en inglés.Dos meses antes, el mandatario ya había firmado otra orden designando al inglés como idioma nacional. En mayo, Duffy emitió una instrucción para alinear la política de la Administración Federal de Seguridad Motorizada (FMCSA) con la orden presidencial.Los recursos retenidos pertenecen al, que financia inspecciones de carretera, auditorías de empresas de transporte y programas estatales de cumplimiento.

La Administración Trump anunció la semana pasada que retendrá más de 40 millones de dólares en fondos federales destinados a seguridad vial en California, al considerar que el estado no cumple con los estándares federales de competencia en inglés para conductores profesionales.

El caso de Singh se suma a otros incidentes recientes que involucran a conductores inmigrantes sin estatus legal. En agosto, otro camionero indio, Harjinder Singh, fue acusado de causar un accidente en Florida que también dejó tres víctimas fatales.

Las autoridades federales continúan investigando las circunstancias del accidente en la autopista I-10, mientras se espera que Singh comparezca ante un tribunal de California en los próximos días.

Otro inmigrante ilegal provoca la muerte de un hombre en Indiana tras conducir un camión semirremolque sin licencia

Un inmigrante indocumentado, Borko Stankovic, fue arrestado el pasado 15 de octubre tras provocar un accidente mortal en Indiana mientras conducía un camión semirremolque sin licencia comercial válida. El choque ocurrió cuando el vehículo de Stankovic se desvió hacia el tráfico en sentido contrario y colisionó contra un Subaru Crosstrek, causando la muerte del conductor, Jeffrey Eberly, en el lugar.

Stankovic, originario de Serbia y Montenegro, ha permanecido en EEUU ilegalmente desde febrero de 2011, tras la expiración de su visa de no inmigrante, señaló un comunicado del DHS.

Además, posee antecedentes policiales, incluyendo un arresto previo en Long Island, Nueva York, por resistencia al arresto y obstrucción a la administración gubernamental.

Tras el accidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Stankovic en la cárcel del condado de Porter.

La subsecretaria Tricia McLaughlin señaló:

"Esta tragedia sin sentido nunca debió haber ocurrido, y este hombre debería seguir vivo hoy. Stankovic ha estado en este país ilegalmente desde 2011 y tiene antecedentes de infringir la ley; sin embargo, permaneció en libertad, participando en conductas peligrosas que finalmente resultaron en la muerte de Jeffrey Eberly. Los inmigrantes ilegales no tienen derecho a operar camiones de 18 ruedas ni semirremolques en las carreteras estadounidenses".

El incidente se suma a un patrón creciente de conductores indocumentados al volante de vehículos comerciales, que representa un riesgo directo para la seguridad en las carreteras, según autoridades federales y estatales.

El arresto de Stankovic se produce en el marco de políticas de la administración actual, que buscan reforzar la seguridad vial y limitar la operación de vehículos comerciales por personas sin autorización legal.