ICE detiene al hermano ilegal del camionero indio que causó la muerte de tres floridanos

Publicado por Carlos Dominguez 25 de agosto, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo este jueves al hermano de Harjinder Singh, el camionero indocumentado de la India acusado de matar a tres floridanos por realizar un giro ilegal en U.

El hermano de Singh, Harneet Singh, un inmigrante ilegal de 25 años, iba como copiloto al momento del accidente.

Por otra parte, el fin de semana, Harjinder Singh, de 28 años, fue devuelto a Florida desde California para enfrentarse a tres cargos de homicidio con vehículo. Singh ha estado bajo custodia policial desde su detención.

Según agentes federales, el individuo supuestamente entró a Estados Unidos de forma irregular desde México, y después del choque reprobó un examen de inglés, respondiendo correctamente sólo 2 de 12 preguntas verbales e identificando con precisión sólo 1 de 4 señales de tráfico.

Singh obtuvo su licencia comercial en el estado azul de California, donde reside.

El accidente mortal ha llevado al secretario de Estado, Marco Rubio, a suspender la expedición de visados de trabajo a los extranjeros que deseen obtener la licencia CDL para conducir en las carreteras estadounidenses.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan grandes camiones con remolque en las carreteras de Estados Unidos está poniendo en peligro vidas estadounidenses y socavando los medios de subsistencia de los camioneros estadounidenses", dijo Rubio en un comunicado.

La deficiencia del inglés puede resultar fatal

En el pasado, la Administración Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros extranjeros no hablan inglés o lo hablan mal.

"Este choque fue una tragedia previsible directamente causada por decisiones imprudentes y agravada por fallos despreciables", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Incluso antes del fatal accidente, legisladores republicanos han tenido en la mira a los camioneros extranjeros, a quienes señalan de un alza en los accidentes viales.

La Administración Obama pidió no discriminar

A los conductores de camiones se les ha pedido desde hace mucho aprobar exámenes que incluyen competencia básica en inglés, pero en 2016 durante la Administración del entonces presidente Barack Obama se pidió a las autoridades no sacar de las calles a los camioneros solamente a causa de sus deficiencias en el idioma.