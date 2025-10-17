Trump vuelve a demandar a 'The New York Times' por difamación

Publicado por Alejandro Baños 17 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump presentó una nueva demanda contra The New York Times, acusando al periódico de difamación. Reclama 15.000 millones de dólares en concepto de indemnización.

En el texto de la demanda, al que tuvo acceso AFP, Trump subrayó que su acción judicial se debe a "numerosas declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas" propagadas por The New York Times contra su persona.

Además de The New York Times, el presidente también demandó a tres periodistas del periódico y a la editorial Penguin Random House, que publicó un libro del diario sobre la fortuna de Trump.

"Esta acción legal se refiere a numerosas declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas sobre el presidente Trump realizadas por las personas demandadas por dos artículos y un libro", reza la demanda.

"Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca", agregó el republicano.

A mediados de septiembre, el presidente presentó una primera demanda contra The New York Times por difamación y calumnia. Reclamó también una indemnización de 15.000 millones de dólares.

Pocos días después, un juez federal de Florida rechazó la denuncia por razones de procedimiento.