DHS: Más de 4.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Minnesota desde que comenzó la Operación Metro Surge
“A pesar de los ataques violentos coordinados contra nuestras fuerzas del orden, nuestros oficiales han realizado más de 4,000 arrestos de inmigrantes indocumentados, incluyendo asesinos, pedófilos, violadores, pandilleros y terroristas en Minnesota desde el inicio de la Operación Metro Surge”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
El Departamento de Seguridad Nacional informó de que las fuerzas del orden arrestaron a más de 4.000 inmigrantes indocumentados desde que comenzó la Operación Metro Surge en Minnesota. Entre ellos, destacó, se incluyen delincuentes violentos.
Además, el departamento detalló que en los arrestos de esta semana también se incluyeron a delincuentes condenados por conducta sexual con un menor y agresión doméstica.
“Necesitamos que los políticos santuario cooperen con nosotros notificándonos antes de que las amenazas a la seguridad pública vuelvan a las calles para cometer más delitos y causar más víctimas. No cejaremos en nuestra misión de expulsar a los inmigrantes indocumentados de los barrios estadounidenses”, agregó McLaughlin.
El Departamento de Seguridad Nacional publicó también un listado en el que destacó varios casos:
- Luis Edison Guaman-Loja, un delincuente extranjero ilegal de Ecuador con antecedentes penales que incluyen conducta sexual con un menor y agresión doméstica.
- Gerson Leonel Orellana Torres, un delincuente inmigrante ilegal de Honduras condenado por abuso doméstico, conducta desordenada y conducir en estado de ebriedad.
- Daniel Iván González-Alarcón, un delincuente indocumentado de México arrestado por agresión/agresión doméstica, hurto, conducir bajo la influencia del alcohol y posesión de drogas.
- José Alejandro Rivera-Pineda, un delincuente inmigrante ilegal de El Salvador condenado por allanamiento.
- Cristian Israel Gómez, inmigrante ilegal de Ecuador, condenado por conducir bajo la influencia del alcohol.