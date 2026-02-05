DHS: Más de 4.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Minnesota desde que comenzó la Operación Metro Surge

Publicado por Williams Perdomo 5 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional informó de que las fuerzas del orden arrestaron a más de 4.000 inmigrantes indocumentados desde que comenzó la Operación Metro Surge en Minnesota. Entre ellos, destacó, se incluyen delincuentes violentos.

Además, el departamento detalló que en los arrestos de esta semana también se incluyeron a delincuentes condenados por conducta sexual con un menor y agresión doméstica.

“A pesar de los ataques violentos coordinados contra nuestras fuerzas del orden, nuestros oficiales han realizado más de 4,000 arrestos de inmigrantes indocumentados, incluyendo asesinos, pedófilos, violadores, pandilleros y terroristas en Minnesota desde el inicio de la Operación Metro Surge”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Necesitamos que los políticos santuario cooperen con nosotros notificándonos antes de que las amenazas a la seguridad pública vuelvan a las calles para cometer más delitos y causar más víctimas. No cejaremos en nuestra misión de expulsar a los inmigrantes indocumentados de los barrios estadounidenses”, agregó McLaughlin.