Detienen en Florida a un adolescente acusado de planear un ataque armado contra una iglesia

Publicado por Diane Hernández 5 de febrero, 2026

Las autoridades del condado de Hillsborough arrestaron a un adolescente de 14 años, identificado como José Pagán Jr., acusado de amenazas terroristas y posesión de material de abuso sexual infantil, tras detectar un presunto plan para perpetrar un tiroteo en una iglesia cercana a su residencia en la localidad de Wimauma, en el centro de Florida.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (HCSO), las amenazas consistieron en mensajes escritos o electrónicos que describían la intención de llevar a cabo un ataque armado de carácter masivo. La investigación determinó que el menor tenía acceso a armas de fuego y había señalado como objetivo una iglesia de la zona.

Medios locales, entre ellos FOX 13 News, indicaron que las autoridades vinculan al adolescente con un grupo extremista de ideología satánica y neonazi, conocido como Templo del Amor, catalogado por investigadores como una organización de odio con presencia a nivel nacional.

El sheriff Chad Chronister subrayó la gravedad del caso y advirtió sobre la importancia de la supervisión parental.

"No permitan que la edad de este sospechoso reduzca la seriedad de los delitos. No existe la sobreprotección cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos", afirmó. "Es fundamental que los padres supervisen la actividad en línea de los menores, con quién interactúan y qué contenidos consumen".

Las autoridades señalaron que la fiscalía estatal de Florida evaluará si el adolescente será procesado como adulto, una decisión que dependerá de la revisión de las pruebas y de la legislación aplicable en este tipo de delitos.

El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la radicalización de menores a través de plataformas digitales y por el acceso temprano a contenidos violentos y extremistas.