Un operativo contra la trata de personas deja más de 600 detenidos y 170 víctimas rescatadas en California

Publicado por Diane Hernández 5 de febrero, 2026

Autoridades del condado de Los Ángeles anunciaron este martes los resultados de una amplia ofensiva estatal contra la trata de personas, que culminó con 611 arrestos y el rescate de 170 víctimas, en su mayoría explotadas en el comercio sexual.

La operación, denominada 'Recuperar y Reconstruir', se desarrolló durante una semana a finales de enero y formó parte del esfuerzo anual del Grupo de Trabajo Regional contra la Trata de Personas de Los Ángeles, con la participación de más de 80 agencias policiales locales, estatales y federales.

En una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, detalló que entre las personas rescatadas se encuentran 156 adultos y 14 menores de edad, víctimas de redes de explotación sexual. Además, 71 presuntos traficantes fueron arrestados, junto con 328 personas acusadas de comprar sexo, una cifra que las autoridades calificaron de significativa.

"La trata de personas no tiene cabida en nuestras comunidades, y esta operación envía un mensaje contundente: no se tolerará en California", afirmó Luna.

Operativos en corredores de prostitución conocidos

Según informó el diario Los Angeles Times, los operativos se concentraron en corredores conocidos por la prostitución, como la calle Figueroa, y también incluyeron verificaciones de libertad condicional y libertad vigilada de personas previamente detenidas por delitos similares.

Uno de los casos más relevantes se originó a partir de una denuncia ciudadana sobre un posible burdel residencial en la ciudad de Walnut, lo que llevó al hallazgo de varios inmuebles utilizados para la explotación sexual y al arresto de seis presuntos traficantes.

En total, solo en el condado de Los Ángeles se registraron 192 arrestos, informó al San Gabriel Valley Tribune el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Alan Hamilton, quien advirtió que los traficantes "están dejando a niñas apenas adolescentes en las calles de la ciudad para convertirlas en víctimas".

De la calle y la explotación al Servicio Social

Las autoridades indicaron que las personas rescatadas serán derivadas a servicios sociales para recibir atención médica, psicológica y apoyo legal.

Hamilton añadió que algunos de los presuntos traficantes viajaron desde estados como Washington, Virginia, Idaho y Mississippi para explotar a hombres, mujeres y menores "con fines de lucro rápido".

Las cifras de este año superan las de operativos anteriores: en 2025 se registraron 547 arrestos, y en 2024, 539. De acuerdo con Luna, el aumento refleja una mayor capacidad investigativa del grupo de trabajo y un mejor aprovechamiento de información acumulada.

En la conferencia también se destacó el arresto de clientes que pagan por sexo, señalando que la demanda es un factor clave en la persistencia del delito. Incluso, se adelantó que evalúan la creación de un registro público de compradores de sexo, similar al de delincuentes sexuales, con el objetivo de disuadir estas conductas mediante la exposición pública.