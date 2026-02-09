Cuba advierte a aerolíneas sobre falta de combustible para vuelos, dice que le quedan 24 horas

Publicado por Sabrina Martin 8 de febrero, 2026

El régimen cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, el país se queda sin combustible para aviación, según informaron dos fuentes a la agencia EFE.

La advertencia afecta principalmente a compañías estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas. Hasta ahora, ninguna aerolínea ha informado públicamente cómo enfrentará esta situación, que podría generar cambios en rutas, frecuencias y horarios en el corto plazo.

Presión de Trump

El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, tras considerar que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional.

La decisión reforzó una medida previa del 3 de enero, cuando Washington anunció el fin del petróleo venezolano para Cuba, luego de la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.