Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Cuba advierte a aerolíneas sobre falta de combustible para vuelos, dice que le quedan 24 horas

La advertencia afecta principalmente a compañías estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas.

Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-CanelAFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El régimen cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, el país se queda sin combustible para aviación, según informaron dos fuentes a la agencia EFE.

La advertencia afecta principalmente a compañías estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas. Hasta ahora, ninguna aerolínea ha informado públicamente cómo enfrentará esta situación, que podría generar cambios en rutas, frecuencias y horarios en el corto plazo.

Presión de Trump

El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, tras considerar que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional.

La decisión reforzó una medida previa del 3 de enero, cuando Washington anunció el fin del petróleo venezolano para Cuba, luego de la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Dependencia energética

Cuba produce apenas un tercio de la energía que consume. El resto depende de importaciones, que en 2025 provenían principalmente de Venezuela, además de volúmenes menores desde México y Rusia.
Trump instó a La Habana a negociar, mientras el Gobierno cubano asegura estar abierto al diálogo, aunque niega que existan conversaciones en curso.

RECOMENDACIONES

tracking