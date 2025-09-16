Trump anuncia una demanda de $15.000 millones por difamación contra 'The New York Times'

Publicado por Israel Duro 16 de septiembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que va a presentar una demanda de 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times por difamación y calumnia.

"Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social e indicó que la acción judicial será presentada en Florida.

"Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15.000 millones de dólares contra The New York Times", afirmó el presidente estadounidense.

"Uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" del país

En su mensaje, Trump califica al prestigioso diario como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" del país. Lo acusa de ser "un auténtico 'portavoz' del Partido Demócrata de izquierda radical" y de haber apoyado a Kamala Harris durante la última campaña presidencial.

El New York Times "lleva décadas mintiendo sobre el presidente favorito (¡YO!), mi familia, mis negocios", dijo.

El antecedente del WSJ por el caso Epstein

No es la primera vez que el magnate republicano presenta una demanda contra los medios de comunicación que considera hostiles.

El propio Trump recuerda en el post su "exitoso litigio contra George Slopadopoulos/ABC/Disney y 60 Minutes/CBS/Paramount, quienes sabían que me estaban "difamando" falsamente a través de un sistema altamente sofisticado de alteración de documentos e imágenes, lo que, en efecto, constituía una forma maliciosa de difamación, y por lo tanto, llegaron a un acuerdo por cantidades récord".

En julio, reclamó al menos 10.000 millones de dólares por difamación al Wall Street Journal tras la publicación de un artículo en el que se le atribuía una carta obscena dirigida al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuya autoría el presidente negó.