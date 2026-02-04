The Washington Post inicia una ronda generalizada de despidos

Publicado por Williams Perdomo 4 de febrero, 2026

The New York Times informó de que The Washington Post inició una ronda generalizada de despidos. La decisión afectaría a la cobertura de noticias deportivas, locales e internacionales.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto explicaron que el periódico está despidiendo a aproximadamente el 30% de sus empleados. Esto incluye a personal del área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

Matt Murray, editor ejecutivo de The Post, dijo este miércoles por la mañana que la empresa había perdido demasiado dinero durante mucho tiempo y no había satisfecho las necesidades de los lectores.

En la conversación, reseñada por The New York Times, el empresario señaló que todas las secciones se verían afectadas de alguna manera y que el resultado final sería una publicación aún más centrada en noticias nacionales y política, así como en negocios y salud, y mucho menos en otras áreas.

“En todo caso, hoy se trata de posicionarnos para ser más esenciales en la vida de las personas en un panorama mediático cada vez más concurrido, competitivo y complejo (...) Y después de algunos años en los que, francamente, The Post ha tenido dificultades”, expresó Murray.

Además, trascendió que la sección de deportes sería clausurada. No obstante, parte de su equipo de reporteros permanecería en el medio y pasaría al área de reportajes para abordar temas vinculados a la cultura deportiva. También se achicaría la sección metropolitana del Post, desaparecería la sección de libros y se cancelaría el pódcast diario de noticias, Post Reports.