Investigadores regresan a la casa de Nancy Guthrie mientras el sheriff confirma que aún no hay sospechosos por el caso

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de febrero, 2026

Los investigadores volvieron este miércoles a la casa de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona, apenas horas después de que el sheriff del Condado de Pima confirmara que aún no hay sospechoso ni persona de interés por el caso, que sigue ganando notoriedad y urgencia con el correr de los días. La mujer de 84 años —madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie— fue vista por última vez la noche del sábado, y desde entonces no hay rastros claros sobre su paradero. Las autoridades no descartan un caso de secuestro.

De acuerdo con diversos reportes, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima acordonaron nuevamente la propiedad con cinta de escena del crimen y desplegaron unidades caninas K-9. No se ha explicado, por ahora, qué motivó este nuevo operativo cuatro días después de la desaparición de la señora Guthrie.

El sheriff Chris Nanos, en un comunicado más temprano, fue claro y dijo que los investigadores creen que se ha cometido un delito. Sin embargo, también pidió a la ciudadanía cautela ante circulación de rumores no verificados.

“En este momento, los investigadores no han identificado a un sospechoso ni a una persona de interés en este caso”, dijo el sheriff. “Los detectives continúan entrevistando a cualquier persona que pueda haber tenido contacto con la señora Guthrie”.

Statement on the Nancy Guthrie investigation - pic.twitter.com/81w1qPXPNx — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) February 4, 2026

Nanos, además, mencionó que el equipo de investigación trabaja en estrecha coordinación con la familia y advirtió que difundir información no verificada “es irresponsable y no ayuda” a las pesquisas.

Según informó Fox News, una fuente policial indicó que se hallaron gotas de sangre que se extendían desde la entrada de la casa hacia el camino de acceso para vehículos, un elemento que reforzó la hipótesis de que la señora Guthrie pudo haber sido sacada de su vivienda contra su voluntad.

En la mañana del domingo, Guthrie no asistió al servicio religioso que frecuenta. Un feligrés alertó a la familia, que fue hasta la casa para buscarla y terminó llamando al 911 cerca del mediodía.

La noche anterior, Guthrie había cenado con su hija Annie y su yerno, Tommaso Cioni, quien la llevó de regreso a su hogar y se aseguró de que entrara, de acuerdo con declaraciones del sheriff.

Los investigadores, hasta ahora, no descartan ninguna línea de análisis. Consultado sobre si el hecho fue dirigido o aleatorio, Nanos respondió que ambas posibilidades siguen abiertas y que se están siguiendo “cientos de pistas” proporcionadas en gran parte por el público.

Tras una conferencia de prensa, el departamento confirmó que también tiene conocimiento sobre los reportes de una posible nota de rescate luego de que el portal TMZ recibiera un mensaje en el que se exigía una suma “sustancial” de dinero a cambio del regreso de Guthrie. La autenticidad de dicho documento no ha sido confirmada por las autoridades.

Mientras tanto, el caso ya captó atención nacional. El presidente Donald Trump habló con la presentadora Savannah Guthrie para asegurarle que el Gobierno federal pondrá todos los recursos disponibles en la búsqueda, mientras que la Casa Blanca expresó que sus “oraciones están con la familia” y pidió la colaboración ciudadana.