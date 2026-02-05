Publicado por Williams Perdomo 5 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona informó de que un helicóptero policial se estrelló cerca de Flagstaff mientras respondía a una situación de tirador activo. El hecho, en el que murieron al menos dos personas, ocurrió el miércoles en la noche.

"Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, falleciendo tanto el piloto como el agente/paramédico a bordo. Sus identidades no se revelarán por el momento", detalló el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

En ese sentido, el departamento explicó que antes del accidente, agentes del orden público se vieron involucrados en un tiroteo con el sospechoso. El sospechoso, que sufrió heridas de bala no mortales, fue arrestado.

"No se produjeron otras lesiones durante el incidente. La División de Incidentes Graves del AZDPS liderará la investigación del tiroteo. El AZDPS también colaborará con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación del accidente de helicóptero. Se publicarán más detalles próximamente", detallaron las autoridades.