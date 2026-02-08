El partido de la 'Dama de Hierro' japonesa recupera la mayoría en Japón

Publicado por Israel Duro 8 de febrero, 2026

La primera ministra de Japón, la Dama de Hierro Sanae Takaichi, se encamina a obtener una victoria aplastante en las elecciones anticipadas, de acuerdo con los sondeos a pie de urna de medios nipones. Estos indican que el Partido Liberal Democrático (PLD) puede obtener en solitario cerca de 300 de los 465 escaños en juego, lo que le permitiría gobernar sin su aliado en la coalición de Gobierno, el Partido de la Innovación.

Si se confirman estos resultados, el PLD pasaría de tener 198 escaños a obtener su mejor desempeño desde 2017 cuando esta formación - que domina la política japonesa desde hace décadas - estuvo dirigida por el mentor de Takaichi, Shinzo Abe, asesinado en 2022.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, se comprometió este domingo a aplicar una política fiscal responsable, luego de que los primeros reportes de resultados asustaran a los mercados y dispararan los rendimientos de los bonos del Estado japonés.

"Una política fiscal responsable y proactiva"

"Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva", declaró Takaichi en televisión, afirmando que quiere "construir una economía fuerte y resiliente".

Sin embargo, tiene pendiente mejorar el desempeño económico de la segunda economía de Asia, un factor que implicó la salida de sus dos predecesores. "Con la subida de los precios, lo que más me importa es qué políticas adoptarán para hacer frente a la inflación", declaró a AFP Chika Sakamoto, una votante de 50 años.

Tras un paquete de estímulo de 135.000 millones de dólares para paliar los efectos de la inflación, la principal causa del descontento de los votantes, Takaichi prometió durante la campaña suspender el impuesto al consumo en los alimentos.

La deuda de Japón duplica el tamaño de su economía y, en las últimas semanas, el interés de los bonos a largo plazo alcanzó máximos históricos.

Respaldo de Trump admiradora de Margaret Thatcher. Partidaria de la línea dura en la cuestión de inmigración, recibió un espaldarazo de Donald Trump esta semana, que declaró dos días antes de las elecciones que Takaichi ha demostrado que es una líder "sólida" y "sabia".



Respaldo de Trump admiradora de Margaret Thatcher. Partidaria de la línea dura en la cuestión de inmigración, recibió un espaldarazo de Donald Trump esta semana, que declaró dos días antes de las elecciones que Takaichi ha demostrado que es una líder "sólida" y "sabia".

El 19 de enero anunció la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, lo que desencadenó una campaña relámpago de 16 días. Takaichi asumió el cargo en octubre tras la dimisión de su predecesor y desde entonces logró encantar a nuevos votantes, incluidos los jóvenes.

Un 'halcón' frente a China

En política exterior, Takaichi es considerada un "halcón" frente a China. Cuando llevaba solo dos semanas en el cargo sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza.

China considera la isla de régimen democrático como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla. La reacción de Pekín a sus declaraciones fue convocar al embajador de Tokio y advertir a sus ciudadanos que no visiten Japón. También realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia.

Margarita Estevez-Abe, académica asociada experta en ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, destacó que el episodio con China apuntaló la popularidad de Takaichi.