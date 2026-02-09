Elecciones en Portugal: el exministro socialista António José Seguro gana la segunda vuelta

Publicado por Sabrina Martin 8 de febrero, 2026

El exministro socialista António José Seguro, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con el 66,80% de los votos frente al 33,20% obtenido por André Ventura, líder del partido Chega, según los resultados oficiales publicados por el Ministerio de la Administración Interna una vez contabilizado el 99,17% del escrutinio.

La elección se celebró después de la primera vuelta del 18 de enero, cuando Seguro obtuvo el 31,11% de los votos y Ventura el 23,52%. Más de 11 millones de ciudadanos estaban llamados a participar en el balotaje.

La victoria de Seguro lo convierte en el primer presidente izquierda de Portugal en veinte años y marca el relevo de Marcelo Rebelo de Sousa, un conservador que completó dos mandatos consecutivos.

La participación nacional fue del 50,96%. También se registraron votos en blanco, que representaron el 3,15%, y votos nulos, que alcanzaron el 1,75%.

El alcance del cargo presidencial

La presidencia portuguesa es un cargo mayormente ceremonial, pero cuenta con atribuciones relevantes, como la facultad de disolver el Parlamento y bloquear legislación bajo determinadas circunstancias.

Algunos analistas sugieren que el alto nivel de rechazo a Ventura, que ronda aproximadamente dos tercios del electorado, junto con el apoyo conservador a Seguro, podría indicar que, incluso si Chega lograra una victoria en futuras elecciones generales, una posible alianza centrista le impediría gobernar.