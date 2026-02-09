Elecciones en Portugal: el exministro socialista António José Seguro gana la segunda vuelta
El exministro socialista ganó con el 66,80% de los votos frente al 33,20% obtenido por André Ventura, líder del partido Chega.
El exministro socialista António José Seguro, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con el 66,80% de los votos frente al 33,20% obtenido por André Ventura, líder del partido Chega, según los resultados oficiales publicados por el Ministerio de la Administración Interna una vez contabilizado el 99,17% del escrutinio.
La elección se celebró después de la primera vuelta del 18 de enero, cuando Seguro obtuvo el 31,11% de los votos y Ventura el 23,52%. Más de 11 millones de ciudadanos estaban llamados a participar en el balotaje.
La victoria de Seguro lo convierte en el primer presidente izquierda de Portugal en veinte años y marca el relevo de Marcelo Rebelo de Sousa, un conservador que completó dos mandatos consecutivos.
La participación nacional fue del 50,96%. También se registraron votos en blanco, que representaron el 3,15%, y votos nulos, que alcanzaron el 1,75%.
El alcance del cargo presidencial
La presidencia portuguesa es un cargo mayormente ceremonial, pero cuenta con atribuciones relevantes, como la facultad de disolver el Parlamento y bloquear legislación bajo determinadas circunstancias.
Algunos analistas sugieren que el alto nivel de rechazo a Ventura, que ronda aproximadamente dos tercios del electorado, junto con el apoyo conservador a Seguro, podría indicar que, incluso si Chega lograra una victoria en futuras elecciones generales, una posible alianza centrista le impediría gobernar.
Del retiro político al centro del poder
Tras años alejado de la vida pública, Seguro regresó el año pasado con una candidatura presidencial que terminó consolidándose como opción de consenso para el centroizquierda. Aunque se presentó como independiente, recibió el respaldo de figuras centristas y conservadoras una vez confirmada su segunda vuelta frente a André Ventura, así como el apoyo de miles de firmantes de un manifiesto impulsado por personalidades que se declararon “no socialistas”.