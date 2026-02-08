Ministro de Exteriores israelí: los misiles balísticos de Irán ponen en peligro a Europa

Un misil desfilando durante un acto del Día del Ejército en Teherán el 17 de abril de 2024. ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Etgar Lefkovits 8 de febrero, 2026

El misil balístico arsenal de Teherán supone una amenaza tanto para Oriente Próximo como para Europa, declaró el domingo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, subrayando una gran preocupación en Jerusalén en medio de las conversaciones de Estados Unidos con el régimen islámico.

Sus declaraciones, realizadas durante una visita del ministro de Exteriores paraguayo en Jerusalén, se producen mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu planea destacar la amenaza de los misiles balísticos de Irán y la financiación de proxies terroristas durante su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el miércoles.

"La enorme cantidad de misiles balísticos de largo alcance que el régimen iraní pretende producir pone en peligro a Israel, pero no solo aquí", dijo Sa'ar. "El régimen ya utilizó misiles contra otros países de Oriente Medio. Los estados europeos también se ven amenazados por el alcance de estos misiles".

"La región más extrema del mundo" intenta "obtener el arma más peligrosa"

Dijo que Líbano, Yemen e Irak no pueden realizar su soberanía por la presencia de milicias financiadas y armadas por el régimen iraní, que desestabiliza Oriente Medio y busca extender su terrorismo a otros continentes, incluida América Latina.

"El intento de la región más extremista del mundo de obtener el arma más peligrosa del mundo -un arma nuclear- es un claro peligro para la paz en la región y en el mundo", dijo Sa'ar.

Uno de los mayores amigos de Israel en el mundo

El máximo diplomático de Israel elogió a Paraguay como "uno de los mayores amigos de Israel en el mundo,", elogiando a la nación sudamericana por su "clara dimensión moral en su política exterior", como se manifiesta en el regreso de su embajada a Jerusalén en diciembre de 2024 y su consistente apoyo a Israel en foros multilaterales.

"Paraguay apoya de manera inequívoca e indiscutible el derecho de Israel a existir y a defenderse", dijo el canciller Rubén Ramírez Lezcano. "Esta posición no hizo más que fortalecerse y reafirmarse (...) tras los brutales ataques del 7 de octubre de 2023".

Paraguay, país sin litoral, tiene una larga historia de amistad con Israel, que se remonta a su voto a favor de la creación del actual Estado judío en las Naciones Unidas en 1947.

