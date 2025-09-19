Un juez rechaza la demanda por difamación de Trump contra el New York Times

Publicado por Just The News/Ben Whedon 19 de septiembre, 2025

Un juez rechazó el viernes la demanda de 15.000 millones de dólares del presidente Donald Trump contra el New York Times por razones de procedimiento.

El juez federal Steven Merryday discrepó con el contenido de la demanda, al afirmar que una presentación legal no era "una plataforma protegida para ensañarse contra un adversario", informó Reuters.

La decisión deja margen a Trump para enmendar su denuncia, ya que Merryday no abordó el fondo de la misma. La ley federal exige que la demanda sea una"declaración breve y llana".

La demanda en sí se dirige a una serie de artículos y periodistas del medio relacionados con su cobertura de Trump durante las elecciones presidenciales de 2024.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguele en X.



