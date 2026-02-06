El FBI ofrece una recompensa de $50.000 por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de febrero, 2026

El FBI anunció este jueves una recompensa de $50.000 por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, cuya desaparición mantiene en alerta a las autoridades locales y federales.

La mujer, de 84 años, fue reportada como desaparecida el pasado domingo luego de ser vista por última vez la noche del sábado en su vivienda de Tucson, Arizona. Desde entonces, la búsqueda ha escalado a nivel federal y ya se extiende por varios días sin que se haya identificado a un sospechoso o persona de interés.

The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the recovery of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



She was last seen at her residence in the Catalina Foothills neighborhood of Tucson, Arizona, on the… pic.twitter.com/WO4BvWKDQf — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 5, 2026

Durante una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que los investigadores hallaron sangre en el porche de la casa y que las pruebas determinaron que pertenece a Guthrie. Además, la cámara del timbre de la vivienda se desconectó en la madrugada, un elemento que ahora forma parte clave de la investigación.

El agente especial Heith Janke, jefe de la oficina del FBI en Phoenix, explicó que la recompensa será otorgada a quien aporte datos verificables que permitan encontrar a Guthrie o avanzar hacia arrestos y posibles condenas. El oficial también envió un mensaje a los posibles involucrados en el crimen.

“A cualquiera que esté involucrado: hagan lo correcto”, dijo. “Esta es una abuela de 84 años. Todavía tienen tiempo de hacer lo correcto antes de que esto se convierta en un escenario mucho peor para ustedes. Por favor, devuelvan a Nancy a casa”.

En paralelo, las autoridades federales advirtieron sobre intentos de estafa vinculados al caso. Fiscales federales, de hecho, acusaron a un hombre de contactar a familiares para exigir un supuesto rescate, aunque los investigadores aclararon que esos mensajes no han sido vinculados con una amenaza creíble.

La familia también está tomando acciones públicas para intentar dar con el paradero de la señora Guthrie. Su hija, Savannah, difundió junto a sus hermanos un mensaje en el que aseguró que están dispuestos a comunicarse con quien tenga a su madre, pero pidió una prueba concluyente de que sigue con vida.

"Estamos listos para hablar", dijo Savannah. "Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes pueden manipularse fácilmente. Necesitamos saber sin lugar a dudas que está viva y que la tienen ustedes".

Días atrás, el presidente Donald Trump afirmó haber conversado con la periodista del programa Today y ordenó a las fuerzas federales colaborar con los equipos estatales y locales en la búsqueda. Desde la Casa Blanca señalaron que el FBI brindará todos los recursos necesarios para apoyar el operativo.

Los investigadores sostienen que existen indicios de que Nancy Guthrie pudo haber sido llevada contra su voluntad, por lo que el caso es tratado como un posible secuestro sin descartarse ninguna línea de investigación.