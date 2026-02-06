Vientos fuertes y temperaturas gélidas producirán sensaciones térmicas peligrosas en el Noreste y el Atlántico Medio este fin de semana

Publicado por Carlos Dominguez 6 de febrero, 2026

Un sistema rápido de bajas presiones que avanza sobre los Grandes Lagos hacia el Noreste y los Apalaches traerá el viernes nevadas generalizadas de intensidad ligera a moderada. De acuerdo con el Servicio Nacional de Metereología, la mayoría de las acumulaciones estarán entre 1 y 3 pulgadas, aunque se esperan cantidades localmente mayores a sotavento de los lagos Erie y Ontario, así como en las zonas central y sur de los Apalaches.

La nieve continuará en la región costera de Nueva Inglaterra el sábado, con acumulaciones moderadas que podrían alcanzar entre 4 y 5 pulgadas. El paso del sistema irá acompañado de vientos muy fuertes, con rachas que podrían llegar a 60 mph, especialmente en el Atlántico Medio.

Aunque las cantidades de nieve serán ligeras en muchas zonas, las rachas intensas asociadas al frente frío podrían generar ráfagas breves de nieve intensa que provoquen condiciones de conducción peligrosas de forma repentina.

Además, El NWS reporta que una masa de aire extremadamente frío seguirá al frente, con temperaturas máximas previstas para el sábado que caerán a un solo dígito o a valores entre los 10 y 20 grados Fahrenheit. La combinación de temperaturas gélidas y vientos fuertes generará sensaciones térmicas peligrosamente bajas, de hasta -30 en partes del interior del Noreste y Nueva Inglaterra, y de valores negativos de un dígito o en los 10 grados cerca de la costa desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo. Estas sensaciones térmicas supondrán un riesgo potencialmente mortal de hipotermia y congelación en la piel expuesta.

Lluvias moderadas y localmente intensas en el Noroeste y el Oeste

Por otra parte, según el National Weather Service, una serie de sistemas procedentes del Pacífico traerá un aumento del flujo de humedad —incluyendo un río atmosférico— al oeste de Washington el viernes y al resto del Noroeste del Pacífico el sábado. Se pronostican lluvias de moderadas a localmente intensas, especialmente en los montes Olympics, donde será posible alguna inundación aislada. Las zonas más elevadas de las Cascadas recibirán nevadas.

La humedad avanzará tierra adentro hacia la cuenca norte del Great Basin y las Rocosas del Norte entre el sábado y primeras horas del domingo, con lluvias dispersas en las zonas bajas y nieve en las montañas.

En otras regiones, se esperan chubascos y tormentas muy dispersas entre el sábado y primeras horas del domingo en partes del suroeste y el oeste de Texas, por delante de una baja en altura que se aproxima.

¿Qué es un río atmosférico? Es un fenómeno metereológico que consiste en una franja larga y estrecha de la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde regiones tropicales o subtropicales hacia zonas más templadas. Funciona como un corredor concentrado de humedad que, al interactuar con montañas o frentes, puede generar lluvias muy intensas y persistentes, además de nevadas abundantes en áreas elevadas.



Estos ríos atmosféricos son responsables de algunos de los episodios de precipitación más extremos en la costa oeste de Estados Unidos, y pueden provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra debido al enorme volumen de agua que descargan en poco tiempo.

Frío gélido en el Este y calidez persistente en el Oeste

Las condiciones seguirán siendo frías en gran parte del país tras el paso de una serie de frentes fríos. Las temperaturas máximas previstas se situarán, en general, entre los 20 y 30 °F en el valle de Ohio, 40 y 50 °F en el Sureste y 60 °F en Florida.

Mientras tanto, una dorsal atmosférica muy marcada en el Oeste mantendrá temperaturas muy por encima de lo normal en gran parte del Centro y Oeste del país. Las anomalías más destacadas se esperan en zonas de las Llanuras del Norte y Centro, donde las máximas alcanzarán los 50, 60 e incluso 70 °F, entre 30 y 40 grados por encima de los valores típicos de principios de febrero.

En el interior del Oeste, las máximas oscilarán entre los 40 y 60 °F, mientras que en las Llanuras del Sur, el Suroeste y California se prevén 60, 70 y hasta algunos 80 °F. El Noroeste del Pacífico se mantendrá más cerca de los valores normales debido a la llegada del sistema del Pacífico, con máximas principalmente en los 50 °F.

El valle del Mississippi tendrá un viernes más frío, con máximas en los 20 y 30 °F en el Norte y 40 y 50 °F en el sur. Las condiciones se suavizarán el sábado, con temperaturas 10 a 15 grados más altas.