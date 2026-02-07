El FBI y las autoridades locales investigan un “nuevo mensaje” en la desaparición de Nancy Guthrie

Autoridades solicitan información sobre la desaparición de Nancy Guthrie Oficina del Sheriff del Condado de Pima

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de febrero, 2026

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie dio un nuevo giro este viernes después de que el FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima confirmaran que están analizando un mensaje recientemente recibido y potencialmente vinculado al caso.

En un comunicado conjunto, ambas agencias indicaron que “están al tanto de un nuevo mensaje relacionado con Nancy Guthrie”.

“Los investigadores están examinando activamente la información proporcionada en el mensaje para verificar su autenticidad”, añadieron.

El sorpresivo hallazgo se produce menos de 24 horas después de que venciera el primer plazo incluido en una presunta nota de rescate enviada días atrás a medios locales y al portal TMZ.

Según diversos reportes, la cadena 13 News, afiliada a CBS, y otras tres cadenas locales más también recibieron una copia del mensaje. La emisora 13 News señaló que el correo no comparte la misma dirección IP que la comunicación inicial reportada por TMZ, aunque habría sido enviado desde un servidor seguro diseñado para ocultar ese tipo de datos.

Además, ambas notas contendrían elementos que sugieren que los mensajes podrían tener un origen común.

El medio, al igual que otras cadenas, aseguró haber entregado la información a las autoridades sin revelar detalles sobre su contenido.

Los agentes vuelven a la vivienda de Nancy Guthrie

Poco después de conocerse la existencia del presunto nuevo mensaje, agentes federales fueron vistos registrando un área cubierta de maleza detrás de la casa de la señora Guthrie en Tucson, Arizona, donde fue vista por última vez el sábado pasado.

Imágenes difundidas muestran a los investigadores revisando la zona, rodeada de cactus, como parte de un operativo de seguimiento.

Hasta ahora no se ha informado qué motivó exactamente la inspección ni si está directamente relacionada con el nuevo mensaje.

La atención de los investigadores también se ha concentrado en el perímetro de la vivienda, particularmente en el sistema de iluminación exterior, según reportó Fox News. Las autoridades, hasta ahora, solo confirmaron que realizan nuevas verificaciones tanto en la propiedad como en áreas cercanas.

En el interín, el acceso de la prensa fue restringido y la vía frente a la residencia quedó bloqueada para facilitar el trabajo de los equipos de búsqueda.