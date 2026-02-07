Un hombre de Ohio es acusado de amenazar con matar a JD Vance

Publicado por Carlos Dominguez 7 de febrero, 2026

Un gran jurado federal acusó a un hombre de 33 años de amenazar con matar al vicepresidente, JD Vance, durante su visita a Ohio en enero, informó el Departamento de Justicia (DOJ) el viernes.

Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio, fue acusado de "hacer una amenaza de quitar la vida e infligir daño corporal" al vicepresidente, según un comunicado del DOJ. De acuerdo con la declaración, Mathre afirmó que "iba a averiguar dónde va a estar (el vicepresidente) y usar mi arma automática M14 para matarlo". El comunicado no precisó en qué contexto realizó ese comentario.

Agentes del Servicio Secreto arrestaron a Mathre el viernes.

"Nuestros fiscales están procesando con firmeza esta repugnante amenaza contra el vicepresidente Vance", dijo la fiscal General, Pamela Bondi. "Puedes esconderte detrás de una pantalla, pero no puedes esconderte de este Departamento de Justicia", precisó.

El DOJ señaló el viernes que, durante la investigación de la presunta amenaza contra Vance, encontró en posesión de Mathre múltiples archivos digitales con material de abuso sexual infantil.

"Al detener a este hombre por amenazar presuntamente con asesinar al vicepresidente de Estados Unidos, un delito grave en sí mismo, las fuerzas del orden federales descubrieron que también estaba en posesión de material de abusos sexuales a menores", declaró el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Mathre compareció el viernes por primera vez ante un juez magistrado federal del Distrito Norte de Ohio y permanece bajo custodia a la espera de una audiencia de detención programada para el 11 de febrero, indicó el Departamento de Justicia.

Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, Mathre se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa legal máxima de $250.000 por amenazar de muerte al vicepresidente. Mathre se enfrenta también a una pena máxima de 20 años de prisión y a una multa legal máxima de $250.000 si se le declara culpable del cargo de Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM).

La amenaza es el incidente más reciente relacionado con Vance. A principios de enero, Vance dijo que "una persona loca" había intentado irrumpir en su casa en Ohio golpeando las ventanas. El vicepresidente y su familia no estaban en casa en ese momento, y un hombre de 26 años fue detenido.