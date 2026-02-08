Teherán promete seguir enriqueciendo uranio pese a la amenaza de guerra de EEUU

Decenas de cadáveres en el Centro y Laboratorio de Diagnóstico Forense de la provincia de Teherán. AFP

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán prometió el domingo que Teherán nunca abandonará el enriquecimiento de uranio, aunque ello suponga enfrentarse a una guerra con Estados Unidos, agudizando un tenso pulso sobre su programa nuclear.

La República Islámica "ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio", afirmó Abbas Araghchi durante un foro en la capital, según AFP.

"¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él aunque se nos imponga una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestro comportamiento", prosiguió.

Irán "no tolera el lenguaje de la fuerza"

También comentó el despliegue militar estadounidense en la región, asegurando que la demostración de fuerza "no nos asusta".

Araghchi habló dos días después de reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio Steve Witkoff i en Omán. El presidente Donald Trump calificó de "muy buenas" las conversaciones nucleares del viernes.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian se hizo eco de esa valoración en un post dominical en X, escribiendo en persa: "Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, celebradas gracias a los esfuerzos de seguimiento de gobiernos amigos de la región, fueron un paso adelante. El diálogo siempre ha sido nuestra estrategia para la resolución pacífica. Nuestra lógica en la cuestión nuclear son los derechos explícitos en virtud del Tratado de No Proliferación. La nación iraní siempre ha respondido al respeto con respeto, pero no tolera el lenguaje de la fuerza."

"No tenemos prisa"

Las tensiones siguen aumentando en la región del Golfo tras las advertencias de Trump de que más vale que la República Islámica no reprima a los manifestantes. El presidente también mencionó en entrevistas recientes que si las negociaciones entre ambas naciones van bien, se puede evitar una operación militar.

El viernes, el mandatario estadounidense dijo a los periodistas que "no tenemos prisa", aunque advirtió que las consecuencias serían "muy duras" si no se llega a un acuerdo, informó The Hill.

Witkoff sube a bordo del 'USS Abraham Lincoln'

Mientras tanto, Witkoff abordó el sábado el USS Abraham Lincoln mientras el buque y su grupo de ataque de portaaviones navegan en el mar Arábigo en medio de la acumulación militar de Trump en la región. Le acompañaban el jefe del Mando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, y el yerno de Trump y asesor oficioso de la Casa Blanca Jared Kushner.

Se reunieron con "los valientes marineros e infantes de marina a bordo del USS Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Carrier Air Wing 9 que nos mantienen a salvo y defienden el mensaje del presidente Trump de paz a través de la fuerza", dijo Witkoff.

"Dimos las gracias a los marineros e infantes de marina, observamos operaciones de vuelo en vivo y hablamos con el piloto que derribó un avión no tripulado iraní que se acercó al portaaviones sin una intención clara", dijo Witkoff. "Orgulloso de estar junto a los hombres y mujeres que defienden nuestros intereses, disuaden a nuestros adversarios y muestran al mundo cómo son la preparación y la resolución estadounidenses, en guardia todos los días".

Huckabee: "No hay pánico" en Israel

El embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee dijo el viernes al programa de Newsmax "American Agenda" que no percibe pánico entre los israelíes en medio de las tensiones con Irán.b>tensiones con Irán, calificando a los israelíes de "personas asombrosamente resistentes" que han "llegado a saber que viven en un lugar muy peligroso y que hay gente que se despierta todos los días intentando matarlos"."

El enviado añadió: "Ojalá los estadounidenses lo entendieran" y expresó su deseo de que "los estadounidenses comprendan que los iraníes quieren matarlos. Llevan 47 años diciendo: Muerte a Estados Unidos. Muchos estadounidenses dicen: Lo que ocurre en Irán no me afecta. Oh, sí, me afecta.

"Llevan 47 años diciéndonos que si alguna vez tuvieran un misil balístico de largo alcance, lo encenderían y lo enviarían directamente a Estados Unidos. Lo que no entendemos del todo es cuántos operativos iraníes, quizás en forma de Hezbolá, entraron en nuestro país a través de una frontera muy abierta durante los años de Biden", dijo Huckabee.

Cuántos de ellos son células durmientes a la espera de una orden de Teherán para desatar el infierno sagrado contra los estadounidenses". Sencillamente, no lo sabemos. Pero sabemos que Hezbolá ya está en el hemisferio occidental, en 12 estados de América Central y del Sur. No están allí porque quieran ir al carnaval de Brasil. Así que seamos realmente claros: Son una amenaza global, no sólo una amenaza local", dijo el ex gobernador de Arkansas.

Graham "abierto de mente" sobre las conversaciones entre EEUU e Irán

El senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) parece haber suavizado su postura respecto a las conversaciones nucleares con el régimen iraní, escribiendo en un post en X el sábado que tiene "una mentalidad abierta" respecto a las negociaciones.

"En cuanto a cualquier acuerdo entre Irán y EE.UU.,espero que pueda satisfacer nuestros objetivos de seguridad nacional y las necesidades del pueblo de Irán a través de la diplomacia. Dado el comportamiento de Irán respecto a los acuerdos, podría ser difícil de vender", dijo el legislador. "Sin embargo", continuó, "tengo una mentalidad abierta, entendiendo que cualquier acuerdo con la República Islámica y Estados Unidos debe llegar al Congreso para su revisión y votación.".

Graham adoptó una postura más belicista el 1 de febrero, diciendo a Fox News que la crisis de Irán era un "momento definitorio" de la presidencia de Trump y descartando un posible acuerdo con Teherán.

"El ayatolá nunca será nuestro amigo; es un nazi religioso"

"Aquí no hay acuerdo que valga.Esta gente no es de fiar. Los manifestantes en la calle no están protestando por un mejor acuerdo nuclear; están protestando por una vida mejor, y si ganan el día, tenemos la oportunidad de tener amigos con el pueblo de Irán. El ayatolá nunca será nuestro amigo; es un nazi religioso", dijo entonces Graham.

Luego abogó por ataques militares contra el régimen.

"No hay que invadir el país, pero 'ayuda en camino' [como dijo Trump el 13 de enero] significa ataques militares contra la infraestructura que está matando al pueblo iraní. Ir a por los que están matando al pueblo. Pongan a este régimen sobre aviso: Nunca vamos a aflojar. Estrangulen su economía. Caerá, el pueblo tomará el poder y con el tiempo tendremos un amigo en Irán, no un enemigo."

