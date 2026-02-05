Indiana: un inmigrante ilegal con licencia de conducir de Pensilvania provocó un choque mortal

Publicado por Joaquín Núñez 5 de febrero, 2026

Un inmigrante ilegal provocó un choque en el que murieron cuatro personas en Indiana. El hecho ocurrió el pasado 3 de febrero y las autoridades detuvieron a Bekzhan Beishekeev, un ciudadano de Kirguistán, que ingresó ilegalmente al país durante la Administración Biden. Tenía una licencia de conducir emitida por el estado de Pensilvania.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante los últimos meses se ha visto un "preocupante patrón" de inmigrantes ilegales que conducen vehículos comerciales. Dos casos que llamaron la atención nacional fueron los de Harjinder Singh en Florida y Gurpreet Singh y Jasveer Singh, también en Indiana.

"Beishekeev viajaba en dirección este por la Ruta Estatal 67 de Indiana cuando, presuntamente, no frenó ante un camión semirremolque que circulaba lentamente delante de él. La policía afirma que se desvió hacia el carril oeste y se estrelló contra una camioneta con hasta 15 pasajeros a bordo", informó el DHS.

El hombre fue detenido en la mañana del 5 de febrero y permanecerá bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hasta que se resuelva su situación migratoria.

"Bekzhan Beishekeev no solo fue liberado en nuestro país por la Administración Biden utilizando la aplicación CBP One, sino que también se le concedió una licencia de conducir comercial por parte del gobernador Shapiro de Pensilvania. Estas decisiones han tenido consecuencias mortales y han provocado la muerte de cuatro personas inocentes en Indiana el martes", expresó la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, a través de un comunicado.

En cuanto a CBP One, era una aplicación móvil creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que migrantes interactuaran digitalmente con el sistema migratorio. Desde 2023, la aplicación se había convertido en el principal mecanismo para pedir asilo en la frontera de forma “ordenada”

"Es increíblemente peligroso que los extranjeros ilegales, que a menudo desconocen nuestras leyes de tránsito o incluso el inglés, conduzcan camiones semirremolques por las carreteras de Estados Unidos. Estos gobernadores santuario deben dejar de conceder permisos de conducir comerciales a los extranjeros ilegales antes de que muera otro estadounidense", añadió.

El accidente está siendo investigado por la Policía Estatal de Indiana, el Departamento del Sheriff del Condado de Jay y la Oficina del Forense del Condado de Jay, Indiana.

Según informó Fox News a finales de diciembre, ICE había arrestado a 101 inmigrantes ilegales con licencias de conducir emitidas por California. Entre los arrestados se detectaron individuos provenientes de los siguientes países: India, México, Colombia, Uzbekistán, Ucrania, Nicaragua, Rusia, Georgia, Venezuela, El Salvador y Honduras.