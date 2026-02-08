'La oposición de los demócratas progresistas a la venta de armas de EEUU aumentará'

Publicado por Yaakov Lappin 8 de febrero, 2026

La reciente aprobación por parte del Departamento de Estado de EEUU de un paquete de armas por valor de 6.600 millones de dólares a Israel supone un impulso adicional y crítico en las capacidades de defensa, en medio de una carrera armamentística en curso entre Israel y el eje liderado por Irán.

Aunque el acuerdo, que incluye 30 helicópteros de ataque Apache y 3.250 vehículos tácticos blindados, supone un fuerte apoyo por parte de la actual administración, también ha desatado una controversia entre los congresistas demócratas, debido a lo que consideran una decisión de la administración de saltarse los procedimientos habituales de revisión del Congreso.

El contralmirante (retirado) Mark Montgomery, quien se desempeña como director sénior del Centro de Innovación Cibernética y Tecnológica (CCTI) de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, DC, y como miembro sénior de la FDD, dijo a JNS Israel debe maximizar el actual clima político favorable, mientras se prepara para un futuro incierto.

El presidente Trump venderá cualquier cosa a Israel

Montgomery, que sirvió durante más de tres décadas en la Armada de Estados Unidos como oficial de guerra de superficie con formación nuclear, retirándose como contraalmirante en 2017, y que ocupó altos cargos de liderazgo en el Congreso, dijo a JNS: "Está claro que la oposición de los demócratas radicales a la venta de armas a Israel solo aumentará cada vez que Israel tenga que luchar para salir de una esquina."

En opinión de Montgomery, "las FDI deberían estar identificando, adquiriendo y almacenando lejos tantas municiones estadounidenses como puedan permitirse, y algo más. Ahora mismo, el presidente Trump venderá a Israel cualquier cosa, e Israel tiene que centrar sus recursos a corto plazo -el presupuesto de los próximos 3-4 años- en atacar todas y cada una de las carencias."

En cuanto al empuje para la independencia de la producción de armas israelíes, Montgomery evaluó que "construir una base industrial de defensa solo israelí es un pensamiento de pastel en el cielo ", pero agregó que hay una" lista discreta de sistemas de armas [en su mayoría ofensivos] que Israel ya está construyendo y necesita mantener la capacidad para continuar."

Los sistemas defensivos, dijo, como los interceptores de misiles Arrow, "pueden y deben ser trabajados en el extranjero cuando sea apropiado."

Una amenaza política inminente

El profesor Eitan Gilboa, experto en Estados Unidos de las universidades de Bar-Ilan y Reichman, e investigador principal del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos, advirtió de una amenaza política inminente desde ambos lados del pasillo estadounidense cuando se trata de la venta de armas.

"Es probable que la ayuda militar a Israel encuentre una oposición significativa en el próximo Congreso", dijo Gilboa, señalando las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Identificó una convergencia de intereses entre "radicales en el Partido Demócrata" y "aislacionistas y extremistas de derechas" en el Partido Republicano.

Según Gilboa, las críticas demócratas han mutado de quejas de procedimiento a una oposición de fondo respecto a las propias operaciones de combate israelíes.

"Es muy preocupante"

"Esto no es teórico; lo hicieron durante la guerra", señaló. Las batallas internas de las primarias están presionando a los candidatos para que condenen a Israel, dijo Gilboa, y añadió: "Es muy preocupante."

Esta es la situación, dijo, a pesar de que Estados Unidos invierte mucho en la defensa de Japón, Corea del Sur y Europa, decenas de miles de millones de dólares, mucho más que el paquete base anual de 3.800 millones de dólares de apoyo a Israel en virtud del actual Memorando de Entendimiento.

Gilboa propuso redefinir los futuros acuerdos sobre armamento. Según este nuevo modelo, Israel también cuantificaría el valor que aporta a EEUU, incluidas las pruebas en el campo de batalla y la inteligencia.

"Compraríamos armas en EEUU, pero les transferiríamos mucha información que es importante para esas armas", dijo Gilboa. Sugirió que los futuros memorandos podrían ser más cortos, quizá de cinco años, basados en las "compras de armas israelíes y nuestras contribuciones a la seguridad de Estados Unidos."

Avance hacia la independencia

El cambio hacia una mayor independencia de la producción fue esbozado formalmente por el General de Brigada (res.) Prof. Jacob Nagel, un alto miembro de la FDD y ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. Nagel dirigió un comité sobre el tema en 2024 y publicó sus conclusiones a finales de ese año.

En una entrevista con JNS en diciembre de 2025, Nagel subrayó que "Israel no puede volver a encontrarse incapaz de comprar lo que necesita," y añadió que la independencia en ciertas áreas era esencial.

"Tenemos que ser independientes en las cosas que necesitamos para la guerra", dijo Nagel a JNS. Especificó que aunque la independencia total es imposible, Israel debe asegurarse de que puede producir municiones esenciales internamente para evitar las vulnerabilidades expuestas durante la reciente guerra.

"Cambio drástico"

El informe de Nagel aboga por un "cambio drástico" en la forma en que Israel gestiona sus adquisiciones de defensa, dejando de depender de la ayuda estadounidense para artículos críticos que puedan producirse localmente. Esto incluye la ampliación de las líneas de producción local de municiones aire-tierra, un paso ya iniciado con el reciente acuerdo del Ministerio de Defensa con Elbit Systems por valor de 570 millones de shekel (183 millones de dólares), anunciado el 3 de febrero.

El objetivo, según el informe y los funcionarios del Gobierno, es lograr la plena independencia financiera de la ayuda de seguridad estadounidense en el plazo de una década, transformando la relación de dependencia en una de desarrollo y producción conjuntos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que Israel se comprometería a invertir 350.000 millones de shekels (112.000 millones de dólares) en la próxima década para impulsar la producción local de armas en varias áreas, durante una reunión con los jefes de defensa en la sede del Shin Bet el 25 de diciembre.

© JNS