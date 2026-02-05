Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron un video pidiendo pruebas de vida de su madre: "Estamos listos para hablar"

Publicado por Santiago Ospital 5 de febrero, 2026

La presentadora Savannah Guthrie y sus hermanos suplicaron pruebas de vida de su madre, Nancy Guthrie. "Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen ustedes. Queremos saber de ustedes y estamos listos para escucharlos. Por favor, contáctennos", dijo la periodista de Today en un video que difundió por Instagram.

Tras recordar el estado de salud delicado de su madre —"su salud, su corazón, es frágil; no tiene medicamentos, los necesita para sobrevivir"—, la reconocida presentadora aseguró que la familia había oído rumores sobre una nota de rescate y que estaban "listos para hablar".

Aseguró luego que, sin embargo, primero necesitaban cerciorarse de que sus interlocutores tenían a su madre, y que estaba viva. "Vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente", explicó. "Queremos saber de ustedes y estamos listos para escucharlos. Por favor, contáctennos".

"Nuestra mamá es una mujer amable, fiel, leal y profundamente amorosa, llena de bondad y luz", dijo al inicio de la grabación, tras agradecer por las plegarias por su madre. La describió como "divertida y llena de energía", con "nietos que la adoran, rodean, llenan de besos", y como "una amiga fiel". "Hablen con ella y lo comprobarán", animó a los presuntos captores.

Cuando tomó la palabra, su hermana, Annie, se dirigió directamente a Nancy: "Mamá, mamá, si nos estás escuchando, necesitamos que vuelvas a casa. Te extrañamos". "Eres la preciosa hija de Dios, Nancy. Creemos y sabemos que incluso en este valle, Él está contigo. Todos te buscan, mami, en todas partes. No descansaremos, tus hijos no descansarán hasta que estemos juntos de nuevo", le dijo, por su parte, Savannah.

Trump promete usar "todos los recursos" para recuperar a Nancy Guthrie

La búsqueda se encuentra activa desde el domingo, cuando primero se reportó la desaparición de la mujer de 84 años en su residencia de Tucson, Arizona. Este miércoles, Donald Trump ordenó que las fuerzas de seguridad federales se pusieran a disposición de los Guthrie.

"Hablé con Savannah Guthrie y le informé que estoy ordenando a todas las fuerzas del orden federales y locales que estén a disposición de la familia, de inmediato", escribió en Truth Social. "Estamos desplegando todos los recursos para que su madre regrese sana y salva a casa".

"Las oraciones de nuestra nación están con ella y su familia. ¡Que Dios bendiga y proteja a Nancy!", añadió el mandatario.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en redes sociales también difundió el caso, pidiendo a cualquiera que pudiera tener información que se contacte con la Policía.

¿Cómo continúa la investigación?

Las autoridades aseguran que Nancy Guthrie no se fue de su casa por voluntad propia y que se trató de un delito. De momento no precisaron qué delito habría sido cometido, ni apuntaron a ningún sospechoso.

De momento, no descartan ninguna línea de investigación.