Mashaal rechaza de nuevo la exigencia de Trump de que Hamás se desarme

Militantes palestinos de Hamás en el campo de refugiados de Yabalia. AFP

Publicado por JNS Staff 8 de febrero, 2026

El alto dirigente Hamas Khaled Mashaal reiteró el domingo la oposición del grupo terrorista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump a deponer las armas y prometió "derrotar a nuestro enemigo, Israel, si Dios quiere.".

En su intervención en el 17º Foro Al Jazeera en Doha, Qatar, Mashaal dijo que tel grupo islamista no se desarmaría durante la actual Fase 2 del plan de Trump, que pide que Hamás deje las armas con el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza.

"Mientras nuestro pueblo esté bajo ocupación", dijo a los asistentes, "hablar de desarme es un intento de convertir a nuestro pueblo en víctima, de hacer más fácil su eliminación y de facilitar su destrucción a manos del bando israelí, que está armado con todos los medios de guerra internacionales".

"Como aquellos que participaron en la resistencia, no debemos aceptar esto"

"Las cuestiones sobre las armas de la resistencia se plantean con fuerza. Algunos quieren situarlo en el contexto de que quienquiera que haya llevado a cabo el 7 de octubre debe ser acorralado y obligado a pagar el precio,", continuó Mashaal, en referencia a la masacre de unas 1.200 personas dirigida por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Como aquellos que participaron en la resistencia, no debemos aceptar esto", declaró, diciendo que "la resistencia es el derecho de los pueblos ocupados".

Mashaal elogió los atentados terroristas perpetrados en el sur de Israel el 7 de octubre, durante los cuales fueron asesinadas unas 1.200 personas, principalmente civiles judíos, miles resultaron heridas y 251 fueron tomadas como rehenes.

El 7 de octubre "devolvió la causa palestina al primer plano de la atención regional e internacional"

La masacre "devolvió la causa palestina al primer plano de la atención regional e internacional, y ya no es posible obviarla; resolverla se ha convertido en una necesidad,", dijo en el foro.

Mashaal volvió a prometer derrotar a Israel, afirmando que el Estado judío "representa una amenaza existencial y un peligro para nosotros y para la región."

Preguntado por el Comité Nacional para la Administración de Gaza, respaldado por Estados Unidos, un organismo palestino de transición destinado a excluir a Hamás, Mashaal subrayó el rechazo de la organización terrorista al "dominio extranjero" sobre la Franja.

"No aceptamos la lógica de la tutela"

"No aceptamos la lógica de la tutela, la intervención extranjera o la reimposición de un nuevo mandato", dijo el líder de Hamás en la cumbre.

Mashaal elogió a Doha por su apoyo a la causa palestina, diciendo: "Qatar es un país pequeño, pero su papel es grande y respetado.".

Doha "simpatiza y tiene una postura honorable en la cuestión, pero Israel se resiente", dijo. "Han emprendido una campaña contra ella por esta postura".

Israel arremete contra el Foro de Al Yazira: "una reunión de yihadistas y su personal de apoyo"

El Ministerio de Exteriores israelí criticó duramente el jueves el Foro de Al Yazira, calificándolo de "reunión de yihadistas y su personal de apoyo."

Trump advirtió el 21 de enero que los terroristas de Hamás serían "volados por los aires muy rápidamente" si no deponen las armas en el marco de la segunda fase del plan de paz de Washington.

En una sesión de preguntas y respuestas en Davos (Suiza) tras su intervención en el Foro Económico Mundial, el presidente estadounidense dijo Hamás había "aceptado entregar las armas" como parte de su plan de 20 puntos.

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [nación islámica]"

Mashaal ha rechazado repetidamente las demandas de desarme, incluso el 6 de diciembre, cuando declaró que "proteger el proyecto de resistencia y sus armas es el derecho de nuestro pueblo a defenderse".

"La resistencia y sus armas son el honor y el orgullo de la ummah [nación islámica]", declaró en una cumbre antiisraelí celebrada en Estambul.

El alto terrorista de Hamás Musa Abu Marzouk dijo a Al Yazira el 28 de enero que el grupo terrorista nunca había aceptado desarmarse.

"Ni por un solo momento hablamos de entregar las armas,", dijo Abu Marzouk al medio, afirmando que la cuestión nunca se planteó en las conversaciones.

© JNS