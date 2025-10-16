NBC News despide cerca del 7% de su plantilla, afectando duramente a la unidad de diversidad

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de octubre, 2025

NBC News inició una nueva ronda de despidos que afectará a unas 150 personas —equivalente a cerca del 7% de su plantilla— como parte de un proceso de reestructuración previo a la separación de sus cadenas de cable MSNBC y CNBC, que pasarán a formar parte de la nueva compañía Versant, propiedad de Comcast.

Los recortes también se deben al complicado momento de la industria, con las principales cadenas televisivas del país perdiendo audiencia e ingresos.

De hecho, NBC News viene registrando caídas claras en los índices de audiencia de TV y también en los ingresos publicitarios que no están siendo totalmente compensadas por el crecimiento del negocio digital.

Según confirmaron diversas fuentes a medios estadounidenses, los recortes impactan en casi todas las áreas de la organización, pero la unidad de diversidad de NBC News fue una de las más afectadas. No obstante, algunos portales temáticos NBC Out (dedicado a la comunidad LGBT+) y NBC Blk (centrado en la comunidad negra) continuarán operando dentro del área digital.

En un comunicado interno, Cesar Conde, presidente del grupo NBCUniversal News, explicó que los despidos son “necesarios para mantenernos fuertes como líder de la industria”, aunque admitió que “no son fáciles y nunca se toman a la ligera”.

Según los reportes, los empleados despedidos recibirán 60 días de preaviso, indemnización y servicios de recolocación, además de la posibilidad de postularse a unas 140 vacantes disponibles dentro del grupo.

La medida, además de la presión por las pérdidas, se enmarca en una reestructuración profunda del negocio televisivo tradicional. Comcast busca concentrar sus recursos en NBC News y fortalecer su apuesta digital con el lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción a finales de este año, junto al canal gratuito NBC News Now.

Mientras tanto, MSNBC y CNBC —ahora bajo el paraguas de Versant— construirán redacciones propias y dejarán de compartir equipos y corresponsales con NBC News. MSNBC, además, adoptará un nuevo nombre: MS NOW (My Source: News, Opinion, World).

El sindicato NewsGuild of New York, que representa a periodistas y productores de NBC, criticó la decisión, afirmando que la empresa “prioriza las ganancias corporativas a expensas de los trabajadores que hacen posible NBC News”.

Los despidos, que también suponen alrededor del 2% del total del grupo NBCUniversal News, se suman a una ola de recortes en toda la industria mediática estadounidense, marcada por una transformación acelerada hacia los contenidos digitales y varias fusiones.