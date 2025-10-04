La Corte Suprema despeja el camino para que la Administración Trump elimine el TPS a los venezolanos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de octubre, 2025

La Corte Suprema volvió a despejar el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump para retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de inmigrantes venezolanos que residen en el país.

La decisión, adoptada en una votación de 6-3, contradice a los jueces de instancias inferiores que habían considerado ilegal el intento de poner fin a estas protecciones legales durante administraciones anteriores.

Se trata de la segunda vez en cinco meses que el máximo tribunal da luz verde, a través de su agenda de emergencia, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para avanzar con la cancelación del programa. El TPS fue concebido en 1990 por el Congreso para evitar deportaciones hacia países afectados por catástrofes naturales, conflictos internos o crisis humanitarias. En el caso de Venezuela, la medida permitió a unas 600.000 personas residir y trabajar legalmente en EEUU, tras el deterioro económico y político de ese país bajo el régimen dictatorial y socialista de Nicolás Maduro.

El fallo de la Corte Suprema, en este caso, afectará directamente a 300.000 venezolanos. El resto ya fue afectado en una medida anterior.

El expresidente Joe Biden había extendido el beneficio hasta octubre de 2026 antes de dejar la Presidencia, pero la actual Casa Blanca ha buscado revertir esa decisión. El juez federal Edward Chen había bloqueado el proceso al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional actuó con “una premura sin precedentes” y con el propósito premeditado de acelerar la cancelación definitiva del TPS. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó su fallo.

La orden del tribunal fue breve y no incluyó mayores explicaciones detalladas, limitándose a señalar que las circunstancias eran similares a las de mayo, cuando también se revocó una medida preliminar que protegía a otros 350.000 venezolanos con TPS.

Los jueces progresistas de la Corte Suprema expresaron su disenso con la mayoría más conservadora. La magistrada Ketanji Brown Jackson, en una opinión escrita en solitario, criticó duramente a sus compañeros por “respaldar sin palabras” al Gobierno federal y desestimar el análisis de los jueces inferiores. Según advirtió, con esta decisión la Administración de Trump queda habilitada para “perturbar tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible”.

El fallo marca una victoria para el presidente Trump y es un paso más en la estrategia de reducir los programas de protección migratoria que han permitido a inmigrantes permanecer en el país. El TPS se otorga en períodos de 18 meses y su continuidad depende de la decisión del secretario de Seguridad Nacional.

Con este pronunciamiento de la Corte Suprema, los venezolanos amparados hasta ahora por el TPS vuelven a quedar expuestos a procesos de deportación, en medio de un contexto político y jurídico muy complejo, especialmente por las difíciles condiciones humanitarias y políticas que aún persisten en Venezuela bajo el régimen de Maduro.