TPS para Venezolanos: la Casa Blanca pide la intervención de la Corte Suprema

Publicado por Joaquín Núñez 19 de septiembre, 2025

La Administración Trump le pidió a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en el caso sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 300.000 venezolanos. La Casa Blanca busca cancelar el programa, argumentando que ha sido “politizado” y usado como una forma de solución permanente en lugar de temporal.

A principios de septiembre, el juez Edward Chen dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tenía autoridad legal para revocar el programa y que su determinación estuvo influenciada por prejuicios hacia las comunidades afectadas. El juez también emitió órdenes para que la administración mantuviera el TPS, permitiera renovaciones, y mantuviera los permisos de trabajo mientras se decide el caso judicial.

En este contexto actuó John Sauer, procurador general de los Estados Unidos, quien le solicitó intervención al máximo tribunal del país intervenir de manera urgente, mediante un procedimiento conocido como 'emergency application'. Este recurso judicial se utiliza cuando una de las partes entiende que el tema es demasiado urgente como para pasar por todo el proceso judicial, por lo que pide que suba directamente a la Corte Suprema.