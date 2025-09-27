La Administración Trump le pidió a la Corte Suprema revisar la constitucionalidad de su orden para acabar con la ciudadanía por nacimiento

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de septiembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump le pidió este viernes a la Corte Suprema de los Estados Unidos revisar la constitucionalidad de la orden ejecutiva del mandatario republicano que busca poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento. La orden ejecutiva de Trump, la cual fue oficialmente emitida el primer día de su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, instruye a todas las agencias a negar el reconocimiento de la ciudadanía de los niños que hayan nacido en el país y no tengan al menos un solo padre que sea residente permanente legal o ciudadano estadounidense.

Según informó CNN, la administración conservadora le dijo al tribunal en su apelación que la noción de que toda persona nacida en el país puede recibir la ciudadanía, la cual está sostenida legalmente por la 14ª Enmienda, no solo se encontraba “equivocada” sino que también se terminó volviendo “pervasiva, con consecuencias destructivas”.

De acuerdo con lo revelado por CNN, el procurador general D. John Sauer, quien es el abogado principal de apelaciones de la Administración Trump, señaló en su apelación: “Las decisiones de la corte inferior invalidaron una política de máxima importancia para el presidente y su administración de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza. Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas”.

La apelación no ha sido registrada

Desde la orden ejecutiva de Trump, dos de varios fallos de tribunales inferiores han impedido su implementación. En julio, un tribunal federal de apelaciones con sede en San Francisco confirmó el fallo de un juez de Seattle que bloqueó la política de la Administración Trump a nivel nacional, en un caso presentado por varios estados demócratas. A principios de dicho mes, una decisión separada por parte de un juez en New Hampshire prohibió aplicar la orden del presidente contra cualquier recién nacido afectado por la política en una demanda colectiva que había sido presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Según lo informado por CNN, el medio tuvo la oportunidad de revisar una copia de la apelación, y si bien logró determinar que esta fue dirigida a los dos casos mencionados, aún no ha sido registrada en la Corte Suprema. “El gobierno tiene un interés apremiante en garantizar que la ciudadanía estadounidense —el privilegio que nos permite elegir a nuestros líderes políticos— se otorgue solo a quienes tienen derecho legal a ella”, escribió la Administración Trump en dichas apelaciones.