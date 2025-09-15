El grupo Armed Queers entrena a marxistas radicales para disparar a pocos kilómetros de donde fue asesinado Charlie Kirk

Publicado por Just The News 15 de septiembre, 2025

En medio de las montañas nevadas y las iglesias mormonas de Utah, no muy lejos de donde los agentes del FBI siguen rastreando en busca de más pruebas en el asesinato de Charlie Kirk, un autodenominado grupo revolucionario armado abiertamente alineado con Cuba ha surgido en las calles de uno de los estados más conservadores de Estados Unidos.

Armed Queers SLC dice que su misión es entrenar a gays, queers y transexuales para que se armen y luchen contra el capitalismo. Aunque su supuesta página de Facebook no parece fomentar directamente el uso de armas de fuego en su supuesta misión, muchas de las imágenes utilizadas muestran armas de fuego. Tan recientemente como esta primavera, sus miembros viajaron a Cuba a una reunión para celebrar la festividad del Primero de Mayo y participar en una marcha y en actos junto a revolucionarios de todo el mundo.

El grupo publicó fotos en su cuenta pública de Instagram -que fue borrada el viernes- de sus jóvenes estudiantes asistentes, y sus líderes discutieron abiertamente cómo la agenda del régimen comunista y la de este grupo estadounidense estaban alineadas en un vídeo de YouTube tras la visita a La Habana. El vídeo ha sido borrado y no está disponible en ningún archivo web, pero Just the News tomó una cuidadosa transcripción de la discusión antes de su eliminación.

Dos líderes de Armed Queers - Ermyia Fanaeian y un hombre que se hacía llamar "Connor"- hablaron de su viaje a Cuba en un vídeo de mayo, ya borrado, titulado "Cuba Report Back: Our Time as 2025 May Day Brigadistas". Una búsqueda realizada por Just the News no pudo identificarlo positivamente.

Los principios básicos del grupo

Los líderes de Armed Queers dejaron claro que se habían inspirado en la revolución cubana durante su estancia allí y que pretendían traer la revolución de vuelta a Estados Unidos.

Connor dijo que "estábamos allí en Cuba para aprender y aprender de los éxitos de la revolución y traerla de vuelta a casa con nosotros". Rema dijo que "definitivamente sentimos la presión" de traer la revolución de vuelta a América, diciendo que esencialmente le dijeron en Cuba que "vale, estáis aquí, estáis aprendiendo esta información, estáis aprendiendo cómo hicimos nuestra revolución, pero ahora es el momento de que váis a casa y hagáis vuestra propia revolución".

Los Armed Queers de Salt Lake City (SLC), con sede en Utah, fueron founded in 2020 and describes itself as "una organización LGBTQ revolucionaria dedicada a la defensa y el éxito de los movimientos de personas oprimidas"

Armed Queers SLC fusiona la defensa armada de la comunidad y el activismo LGBTQ con el antiimperialismo con el objetivo de "avanzar en una lucha más amplia contra el capitalismo y la violencia estatal", según una revisión de sus publicaciones y materiales públicos en las redes sociales.

¿Era Tyler Robinson miembro o seguidor de Armed Queers?

El grupo no respondió a una solicitud de comentarios enviada a su cuenta de correo electrónico. A partir del sábado, su página de Facebook no indica que Tyler Robinson sea o haya sido seguidor del grupo. Just The News no pudo determinar si había sido miembro o seguidor antes de que se borrara cualquier posible prueba de ello.

Robinson, un joven de 22 años que tenía mensajes antifascistas grabados en la munición encontrada por las fuerzas del orden, fue acusado de varios delitos graves, entre ellos asesinato con agravantes por el tiroteo al líder conservador Charlie Kirk.

Los Armed Queers afirmaban obedecer seis principios, según describe un archivo de la solicitud de afiliación al grupo. El primer principio es la "protección armada y militante de las comunidades queer y trans". El grupo también tiene como objetivo lograr "la eliminación de la opresión capitalista y la explotación", la "creación de una sociedad socialista", la "liberación trans" y la "abolición de las prisiones y la policía", describen los principios.

Armed Queers es una organización explícitamente comunista. Un dirigente del grupo dijo en un acto celebrado en julio que "somos una organización marxista-leninista dirigida por personas queer y trans".

Actuó como dispositivo de seguridad en espectáculos drag contra "ultraderechistas"

La cuenta de Instagram del grupo, ahora eliminada, muestra a Armed Queers celebrando sesiones mensuales de entrenamiento para desarrollar "conocimientos de autodefensa." Según las fotografías archivadas por Just the News antes de que la cuenta de la red social fuera eliminada, los miembros recibían formación en el uso de armas de fuego.

Puedes ver algunos de los posts archivados del grupo a continuación:

Los miembros del grupo también se desplegaban para servir de seguridad en eventos. El grupo tweeteó en marzo de 2023 que "Los Armed Queers pasamos nuestra noche del viernes de ayer defendiendo un espectáculo drag para todas las edades con defensa armada. Un espectáculo que fue protestado por derechistas el mes pasado. El aumento de la violencia se ha intensificado contra los espacios Queer en todo el país. Es vital que luchemos por un mundo mejor". En noviembre de 2023, miembros de Armed Queers vigilaron un evento que formaba parte de la "Semana de Concienciación Trans", según un post de su cuenta en la red social X.

Se desconoce si el grupo lleva armas cortas a eventos con niños presentes, pero la ley de Utah "open carry" tiene algunas restricciones con respecto a las escuelas y otros lugares en los que podrían asistir niños.

Viajes a La Habana

Los posts del grupo muestran que miembros de los Armed Queers viajaron a La Habana para participar en la iniciativa de la Brigada 1 de Mayo de 2025, que celebra el "Día Nacional de los Trabajadores" y fueron promovidos en Estados Unidos por la Red Nacional sobre Cuba (NNOC). Armed Queers SLC está listada como Organización Miembro en el sitio web de NNOC. Otras organizaciones miembro son el Partido Comunista de EE.UU., los Socialistas Democráticos de América y el Partido Socialista de los Trabajadores.

"Como parte del trabajo de solidaridad internacional de Armed Queers, Armed Queers enviará a un par de nuestros miembros a Cuba como parte de una brigada anual del Primero de Mayo con la Red Nacional sobre Cuba", anunció el grupo en su perfil de Instagram el 24 de febrero.

"Activistas de todo el país visitarán la isla para aprender del pueblo cubano, traer de vuelta lecciones a los movimientos de los que formamos parte, y participar en el trabajo de ayuda mutua en solidaridad con el pueblo cubano", continuaba el post.

La Brigada Primero de Mayo y la revolución en casa: La conexión cubana

Una de las antiguas organizadoras del grupo, Ermyia Fanaeian, que viajó con Armed Queers a La Habana, Cuba, publicó una reflexión sobre la experiencia en su cuenta personal de las redes sociales.

"Cuba, las palabras no pueden describir el poder, la firmeza y el fervor que tu revolución ha creado", dijo Fanaeian, que también es una voz destacada en el perfil de redes sociales de NNOC. "Pasar tiempo en Cuba me ha hecho, junto a mis compañeros, agudamente consciente de nuestro deber en el vientre de la bestia".

Fanaeian no respondió a una solicitud de comentarios enviada a una cuenta en las redes sociales.

La descripción del vídeo del grupo, borrado desde entonces, de mayo afirmaba que "Organizadores de Maricones Armados viajaron a Cuba como miembros de la brigada anual Primero de Mayo. Se sentaron a debatir sobre lo que aprendieron, y lo que van a traer de vuelta a los movimientos en los EE.UU.".

Connor también dijo que "recordé un momento muy poderoso en la Marcha del Primero de Mayo en el que me di cuenta de lo mucho que el pueblo cubano creía en nosotros para hacer un cambio."

"La victoria es nuestra y la revolución llegará"

"¿Qué nos hemos traído? ... Lo principal que nos trajimos fue una disciplina del estilo de vida del campo", dijo Connor. "Y también me traje un verdadero sentimiento de inspiración, un sentimiento de que tenemos un mundo que ganar, y un sentimiento de que la victoria es nuestra y de que la revolución llegará. Y creo que eso es lo que nos traemos de vuelta: la voluntad de cambiar las cosas y de apoyar al pueblo cubano y a la revolución en todo el mundo".

Rema dijo que el viaje a Cuba fue importante para "romper esa barrera de información que Estados Unidos está tratando de ocultarnos sobre cuán exitosa es la revolución y también cuán firme y apasionado es el pueblo cubano en la protección de la revolución."

"Estábamos compartiendo esta brigada, no sólo otros brigadistas estadounidenses, sino brigadistas de todo el mundo, de Sudáfrica, de Ghana, de otros países latinoamericanos, de Australia, de Alemania," dijo Rema. "Y esencialmente, esta era una brigada internacional donde querían brigadistas con una orientación revolucionaria con política revolucionaria para venir y aprender sobre la revolución humana y esencialmente tener que luchar contra este bloqueo del que nuestro país como representantes estadounidenses en este viaje era totalmente responsable."

Armed Queers se unió a la Red Nacional sobre Cuba

Connor dijo que el viaje a Cuba también fue útil para reunir a grupos revolucionarios estadounidenses con ideas afines.

"Me acostumbré a estas organizaciones que son influyentes en sus diferentes partes de los EE.UU. y empecé a entender la forma en que trabajaban y su visión de la revolución y creo que eso dio forma a la mía y también espero que haya sido capaz de hablar de los objetivos y métodos de trabajo de Armed Queers y espero que eso haya tenido un impacto duradero en ellos también", dijo.

Connor añadió: "No había ni un solo brigadista que no apoyara a Palestina. En todas partes se veía apoyo a Palestina. Y eso vale para todo el país cubano".

La NNOC busca revertir la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, incluyendo el fin total de las restricciones de Estados Unidos hacia Cuba y la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

"Buscando fuentes de noticias que digan la verdad"

La página de "Educación Política" de NNOC dice a los lectores: "¿Busca fuentes de noticias que digan la verdad - no mentiras corporativas- sobre Cuba? Aquí están algunos de nuestros medios recomendados". Entre esos medios están el comunista medio de propaganda People's World, sucesor del periódico comunista Daily Worker, y el comunista People's Dispatch outlet, afiliado a la organización comunista con sede en Manhattan conocida como The People's Forum, que forma parte de acaudalado empresario marxista Neville Singham's amplia red financiera.

ICAP también supervisa y coordina los viajes de VB a Cuba, y también ayuda a apoyar las actividades del Partido Socialismo y Liberación (PSL), cuya dirección y actividades son también estrechamente vinculadas a grupos de extrema izquierda reforzados por la red financiera de Singham. Armed Queers y PSL se han coordinado en actos y organizado conjuntamente cursos de formación sobre organización de izquierdas.

El NNOC también proporciona una "Lista de Libros" recomendada con múltiples libros escritos por el dictador comunista cubano Fidel Castro y su ejecutor, el revolucionario guerrillero comunista Che Guevara.

Armed Queers tweeted in June 2023 that the group was "emocionados de apoyar @NNOCuba [National Network on Cuba] #OffTheList campaign, uniéndonos a organizaciones de todo el país en un fin de semana lleno de acciones pidiendo a Biden que retire a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo."

"Una gran bienvenida a nuestras organizaciones miembros más recientes"

NNOC tuiteó en octubre de 2023 sobre su reunión anual en Boston, dando "una gran bienvenida a nuestras organizaciones miembro más recientes", entre ellas Armed Queers.

Armed Queers figura entre las organizaciones miembro del NNOC, junto con el Partido Revolucionario del Pueblo Africano, Code Pink, el Partido Comunista de Estados Unidos, los Socialistas Democráticos de América y el Partido Socialista de los Trabajadores.

Otro miembro de NNOC es la Brigada Venceremos (VB), un grupo activista de extrema izquierda simpatizante de la revolución comunista en Cuba y que las agencias de inteligencia y policiales de EEUU. Los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses, así como desertores cubanos, han señalado que estaba cooptado por los servicios de inteligencia cubanos, y que también estaba vinculado a grupos violentos como Weather Underground.

En los últimos 50 años, aproximadamente 10.000 personas de EE.UU. han viajado a Cuba con el VB

El Weather Underground, activo sobre todo en la década de 1960, resurgió como tema de debate público en 2008 cuando se descubrió que uno de sus líderes,Bill Ayers, mantenía una larga e inicialmente negada relación con el entonces candidato presidencial Barack Obama.

El VB cuenta ahora con el patrocinio fiscal de The People's Forum, respaldado por Singham, que se autodenomina "una incubadora de movimientos". El VB también organiza viajes regulares a Cuba en coordinación con el gobierno cubano.

La VB - similar en propósito a la Brigada Primero de Mayo y también parte del NNOC - publica que "en los últimos 50 años, aproximadamente 10.000 personas de EEUU han viajado a Cuba con la VB, incluyendo funcionarios electos, líderes sindicales, artistas y animadores, académicos, activistas y líderes de movimientos sociales."

Armed Queers, Stonewall Self-Defense y Eric King

Armed Queers ha celebrado eventos con Stonewall Self-Defense, un grupo que ofrece "Jiu Jitsu/MMA" y se centra en "Queer, Trans, Camaradas." La página de Instagram del grupo dice que el gerente del grupo, Sebastian Livingston, fue el "Presidente de la Comisión Ecosocialista para el Partido Socialista de EEUU." Stonewall Self-Defense celebró recientemente un evento de entrenamiento con el delincuente convicto Eric King.

"Únete a nosotros para dar la bienvenida a Eric King - Ex Preso Político & Boxeador Amateur de Clase Mundial a Stonewall Self Defense para un fin de semana de defensa personal radical. Eric King ha dedicado su vida a luchar por un mundo más libre," Stonewall Self-Defense dijo en junio. "Únete a nosotros ... para un debate sobre la resistencia y la resiliencia y su experiencia como preso político. Entonces únete a nosotros ... en Stonewall Self Defense para - 'auto defensa detrás de barrotes' - Un raro, seminario práctico a partir de la experiencia sin precedentes de Eric como un luchador entrenado en uno de los entornos más peligrosos ".

Tras el evento, el grupo posted: "¡Gracias Eric King por patear con nosotros y compartir tu experiencia este fin de semana! Siempre tendrás un hogar en SLC y en el Club de Autodefensa Stonewall. Poder a todas las personas Queer y Trans! ¡HACIA LA LIBERACIÓN!".

King fue acusado en 2014 de intentar poner una bomba incendiaria en una oficina del Congreso en Kansas City. Utilizó un martillo para romper una ventana y arrojó cócteles molotov en la oficina del diputado Emanuel Cleaver II. King se declaró culpable en 2016 de utilizar materiales explosivos para cometer un incendio provocado y fue condenado a una década de prisión. Fue liberado de prisión en 2023, según Unicorn Riot, un medio de comunicación autodenominado exento de impuestos que "informa sobre historias subrepresentadas y arroja luz sobre perspectivas y sistemas alternativos." Unicorn Riot fotografió a King saliendo de la cárcel en 2023 con una camiseta de "Protect Trans Rights" con el gráfico de un gran cuchillo.

Mientras estaba entre rejas, King escribió un libro titulado Antifa in Prison, con Radical Paper Press describiendo a King como "anarquista vegana y presa política". King también ayudó a reunir y editar el libro Rattling the Cages: Oral Histories of North American Political Prisoners, con un prólogo escrito por Angela Davis, la ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Comunista de Estados Unidos. King se describe como "activista" y "antifascista". Davis, tras su detención y absolución por su implicación en un asesinato cometido por los Panteras Negras, es actualmente profesora emérita distinguida en los departamentos de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas de la Universidad de California en Santa Cruz.

Los maricas armados abrazan a Marx, Mao y los grupos de terror comunistas

Armed Queers y Stonewall Self-Defense ambos hablaron en un evento sobre "Cómo organizarse en SLC" en Ken Sanders Rare Books en julio.

Una mujer identificada sólo como "Erica" de Armed Queers dijo que "somos una organización marxista-leninista dirigida por personas queer y trans de la zona que se centra en la autodefensa, la determinación y la liberación de todas las personas queer."

Livingston, de Stonewall Self-Defense, dijo que "somos una escuela de MMA queer en Salt Lake City... Nuestra misión es entrenar a los queers de la comunidad para contraatacar". Stonewall Self-Defense no respondió a una solicitud de comentarios enviada a su cuenta de redes sociales.

Una revisión de los mensajes, sitios web y listas de lectura de Armed Queers muestra que el grupo abraza el marxismo, además de sugerir apoyo al maoísmo y a grupos terroristas comunistas.

El grupo también dice en Substack que es una "organización LGBTQ socialista con sede en Salt Lake City. Creemos que la liberación sólo es alcanzable mediante el fin de la explotación capitalista/imperialista y la creación de un sistema socialista."

El grupo recomienda lista de lectura incluye cuatro libros del autor del Manifiesto Comunista Karl Marx, cuatro libros del líder soviético comunista Vladimir Lenin, dos libros del dictador comunista soviético Joseph Stalin, dos libros del dictador del Partido Comunista Chino Mao Tse Dong, un libro del dictador socialista venezolano Hugo Chávez, Angela Davis, y más.

El gobierno estadounidense designó al CPP y al NPA como organizaciones terroristas extranjeras en 2002.

Armed Queers proporcionó "Fuentes" recomendadas para leer en un documento titulado, Not the First, Not the Last: A History of Queer and Trans Resistance. Esta lista de lectura del grupo incluía múltiples lecturas recomendadas sobre el Partido Comunista de Filipinas (CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).

El gobierno estadounidense designó al CPP y al NPA como organizaciones terroristas extranjeras en 2002 tras el 11-S.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional evaluó que el PCCh "y su brazo armado" el NPA "buscan derrocar al Gobierno filipino, establecer un Estado comunista y expulsar la influencia estadounidense de Filipinas."

Armed Queers publicó un artículo en Medium sobre el libro Trans Liberation de Leslie Feinberg, activista comunista desde hace mucho tiempo, en el que el grupo afirma que la activista es una "revolucionaria que encarna la conexión entre las luchas Queer y Trans Liberation y el anticapitalismo". El artículo decía que "Feinberg entreteje temas como la división dentro de los grupos LGBTQ, las complejidades de las etiquetas, la represión de la sociedad heteronormativa y la necesidad de luchar contra el colonialismo, el imperialismo y el capitalismo". Feinberg, autodenominado "comunista revolucionario", escribe Trans Liberation desde una perspectiva marxista".

En diciembre se publicó en YouTube un vídeo del grupo titulado Rechazar el feminismo imperialista: Un debate marxista feminista sobre las elecciones de 2024.

El mes pasado, Armed Queers criticó el movimiento de protesta progresista "No Kings" por la supuesta aceptación de conceptos como la Constitución de Estados Unidos y la democracia estadounidense.

"¿Cuáles son las reivindicaciones concretas de las protestas No Kings y del movimiento 50501? A grandes rasgos, se proponen 'defender la Constitución' y la 'democracia estadounidense'. Incluso en algo tan básico como el lema de 'No Kings', se encuentra la implicación de que Donald Trump es antiamericano", escribió Armed Queers en Substack. "La verdad es que no necesita ser rey porque ya es presidente, y sus políticas son tan americanas como la tarta de manzana".

Armed Queers y el activismo anti-Israel

Armed Queers dice a sus seguidores que "aprendan más sobre cómo Utah" está supuestamente "suministrando genocidio" en Palestina.

"¡No hay orgullo en el apartheid!" Decía Armed Queers en Facebook en diciembre de 2023. "Mientras continúan los ataques contra la Palestina ocupada a manos de Israel y Estados Unidos, las organizaciones Queer, Trans y Feministas de todo el mundo se han solidarizado abrumadoramente con la lucha palestina. Y han rechazado las tácticas de pinkwashing que utilizan nuestro nombre para los esfuerzos coloniales."

"Pinkwashing", según algunos académicos y activistas, es un término utilizado para describir una variedad de estrategias de marketing y políticas destinadas a promocionar productos, países, personas o entidades a las personas LGBTQ+ o utilizando etiquetas relacionadas con LGBTQ+ con el fin de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes.

Armed Queers escribió en Medium en mayo de 2024 que "desde el 7 de octubre, las condiciones de los palestinos siguen empeorando a medida que las IOF (Fuerzas de Ocupación israelíes [sic]) desatan un brutal genocidio, desplazamiento y destrucción en Gaza que también ha dado lugar a asesinatos en masa, detenciones, estragos y poco o ningún acceso al agua, y el aumento de la violencia de los colonos canallas en la Cisjordania ocupada."

Armed Queers también se ha coordinado con un grupo llamado Arabs in Utah. La descripción de Arabs in Utah en la página de Instagram del grupo proporciona tres enlaces externos a sitios web anti-israelíes:"Artists Against Apartheid", una página web llamada "Israel Massacres", y un grupo llamado The Palestine Academy que contiene una lista de supuestas "clases" que despotrican contra Israel y el sionismo.

Un artículo de opinión en el Daily Utah Chronicle en 2024 que se oponía a la candidatura de Utah para ganar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 citaba a los líderes de ambos grupos en su oposición. "Mohammad N. de Árabes en Utah" dijo al parecer que "no creo que Utah merezca albergar los Juegos Olímpicos", mientras que Ermiya Fanaeian de Armed Queers dijo que "creo que mientras Estados Unidos esté financiando un genocidio, mientras Estados Unidos no haga nada respecto a estos ataques antitrans... entonces tienen que rendir cuentas".

Variety informó en enero de que Armed Queers, Arabs in Utah y otros grupos protestaron contra la "complicidad de los medios de comunicación en el genocidio" en el Festival de Cine de Sundance. Aunque Armed Queers apoya la creación del Estado palestino, los derechos de los homosexuales están muy restringidos en Palestina y, en algunos casos, prevén la persecución penal de los homosexuales, dependiendo de la región. En Gaza, la actividad homosexual masculina se castiga con hasta 10 años de prisión.

Armed Queers y el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán

Armed Queers también se ha coordinado con el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, un movimiento de izquierdas que milita por una sociedad socialista.

El capítulo local de la Universidad de Utah del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (su nombre en español) y abreviado M.E.Ch.A. o simplemente Mecha, ha declarado principios incluyendo "terminación de los sistemas opresivos; capitalismo, colonialismo, imperialismo, racismo, cis-heteropatriarcado, etc." así como "un retorno a la propiedad comunal de las tierras indígenas tradicionales y no cedidas".

Mecha U of U también busca "una sociedad socialista" y "protección militante armada para nuestras comunidades" y se ha unido a Armed Queers en múltiples ocasiones.

"¡Gracias a todos los que asistieron anoche a la conferencia de Mecha de U of U x Armed Queers sobre Resistencia Queer!". Armed Queers tweeted en septiembre de 2023. "A pesar de gran parte de la intimidación que recibió el evento, ¡todos ustedes se presentaron y estuvieron energizados toda la noche! Está claro que la energía del pueblo está viva y coleando!".

Los miembros de Mecha protestaron contra un discurso del comentarista del Daily Wire Michael Knowles en la Universidad de Utah, según el Daily Utah Chronicle, que informó de que Armed Queers actuó como "seguridad" de Mecha en la protesta. El miembro de Armed Queers Andrew Butterfield fue citado diciendo que "siempre es importante agitar cuando los fascistas se organizan."

