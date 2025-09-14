Tras el asesinato de Kirk, la izquierda política enumera en las redes sociales a sus "próximos" objetivos

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor | Just The News 14 de septiembre, 2025

Tras el asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, miles de mensajes en las redes sociales parecen incluir una lista de objetivos políticamente conservadores para ser asesinados por la izquierda política.

Entre los que aparecen en la lista figuran el podcaster Joe Rogan, la autora de Harry Potter JK Rowling, los comentaristas políticos conservadores Ben Shapiro y Matt Walsh, entre otros.

En respuesta a este ataque, Rowling, dijo: "Si crees que la libertad de expresión es para ti pero no para tus oponentes políticos, eres antiliberal. Si ninguna prueba contraria puede cambiar tus creencias, eres un fundamentalista. Si crees que el Estado debe castigar a los que tienen opiniones contrarias, eres un totalitario. Si crees que los oponentes políticos deben ser castigados con la violencia o la muerte, eres un terrorista".

Shapiro dijo: "Nunca dejaremos de debatir y discutir. Nunca dejaremos de defender lo que Estados Unidos es y lo que debería ser. Y nunca dejaremos que muera la voz de Charlie".

Walsh también dijo que la gente le estaba enviando capturas de pantalla de amenazas de muerte publicadas, diciendo: "Mucha gente preocupada me está enviando estas capturas de pantalla (y docenas más). Agradezco su preocupación. Pero no me sorprende y no pienso esconderme. Tenemos que ser más fuertes y audaces ahora que nunca. O los demonios que mataron a Charlie ganarán. Y no pueden ganar".

También se ha puesto en marcha un sitio web para "Exponer a los asesinos de Charlie". Incluye declaraciones publicadas en las redes sociales por individuos que supuestamente propugnan la violencia, así como por aquellos que celebran el asesinato de Kirk.

"Hemos recibido casi 20.000 declaraciones", dice el sitio. "Este sitio web se convertirá pronto en una base de datos de búsqueda de las 20.000 propuestas, que se podrá filtrar por ubicación general y sector laboral. Se trata de un archivo permanente y en continua actualización de activistas radicales que llaman a la violencia."

El sitio web ha publicado capturas de pantalla de los mensajes enviados, el nombre del presunto anunciante, información disponible públicamente sobre su empleador, el nombre de la empresa, la universidad o colegio y otra información disponible públicamente, como la ciudad y el estado donde vive, que el propio anunciante ha hecho pública.

Uno de los mensajes dice: "Tenemos que encontrar gente con mejor puntería", dando a entender que se debería asesinar a personas políticamente más conservadoras. Otros mensajes dicen: "Dios bendiga el derecho de la Segunda Enmienda"; "¿Son las armas un problema ahora?", con representaciones gráficas del asesinato de Kirk; "Supremacista blanco abatido", entre otros. Muchos mensajes se refieren a Kirk y sus seguidores como "nazis".

Según las publicaciones en las redes sociales a disposición del público, entre los autores de las afirmaciones se encuentran empleados de contratistas militares estadounidenses, estudiantes y profesores de varias universidades, profesores de educación infantil y trabajadores de guarderías, empleados de residencias asistidas y de la tercera edad, empleados del cuerpo de bomberos de la ciudad, abogados, una animadora de los Dallas Cowboys, miembros del consejo escolar, un asesor profesional del ejército estadounidense, entre miles de personas más.

Los autores de los mensajes parecen pertenecer a diferentes grupos demográficos económicos y raciales y parecen identificarse con la izquierda política. Afirman abiertamente que se oponen al cristianismo y apoyan las políticas LGBTQ, según las capturas de pantalla de los mensajes.

Además del sitio web, también se han publicado en Internet capturas de pantalla de publicaciones en las redes sociales de personas que celebran el asesinato de Kirk. Clemson College Republicans destacó dos mensajes de profesores, incluyendo un post ya borrado que afirmaba que el asesinato de Kirk era karma y otro que decía: "Nigga was worried about DEI and DIED instead". CCR también publicó los números de teléfono del presidente y de los decanos pidiendo responsabilidades. La universidad aún no ha emitido ninguna declaración.

En el Seattle Central College, se pintó con spray la directiva "Kill All Charlie Kirks" (Matar a todos los Charlie Kirks) en una señal de la universidad y se colgó una imagen de Kirk siendo asesinado en un tablón de mensajes que decía: "debate esto". La comentarista política Sarah Stock dijo, "Los izquierdistas no sólo celebran alegremente el asesinato de Charlie, sino que ahora lo utilizan para incitar a la violencia contra los universitarios conservadores. Esto es terrorismo político".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha dicho en rueda de prensa que las autoridades han encontrado casquillos con varias inscripciones, entre ellas "¡Eh, fascista, atrapa!" y "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao", en referencia a una canción utilizada por los combatientes de la resistencia en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.

Cox ha descrito el asesinato de Kirk como un asesinato político y está trabajando para garantizar que su asesino reciba la pena de muerte.

El viernes por la mañana, anunció que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, de Utah, había sido detenido, informó The Center Square.

Se han denunciado a las fuerzas de seguridad amenazas en línea contra conservadores y personalidades públicas.

En contraste con el odio vertido en Internet, los pastores están llamando a los estadounidenses a la oración, con la esperanza de que la muerte de Kirk sea un "catalizador para devolver a Estados Unidos a un pueblo de valores piadosos", informó The Center Square.

© Just The News