Las autoridades difunden nuevo video del sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk y confirman más de 7.000 pistas en la investigación

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de septiembre, 2025

Las autoridades difundieron este jueves por la noche un nuevo video del presunto atacante que asesinó al activista conservador Charlie Kirk, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El material, presentado en una conferencia de prensa en Orem, es la evidencia más reciente de una búsqueda que ya lleva más de 30 horas y que está movilizando a las principales agencias estatales y federales.

El clip, con hora registrada a las 12:23 p.m. del miércoles, muestra a un hombre corriendo sobre el techo de un edificio del campus pocos instantes después del disparo que acabó con la vida del activista. En las imágenes se ve cómo, al descender por un borde con un salto importante, apoya la mano y deja lo que parece ser una marca de la palma, y luego, al saltar hasta el césped, queda registrada la huella de su zapato. Según el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, el individuo llevaba tenis tipo Converse.

NEW



The FBI has released a video of the man who assassinated Charlie Kirk jumping down from the roof at the university and running away. pic.twitter.com/enbzB33VhT — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 12, 2025

Después, el individuo cruzó una calle concurrida y se adentró en una zona boscosa, donde más tarde fue hallado un rifle de cerrojo de gran potencia que habría sido utilizado para perpetrar el ataque.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, encabezó la conferencia junto al director del FBI, Kash Patel, el subdirector Dan Bongino y otros altos funcionarios. Patel, quien recorrió previamente la escena del crimen, no ofreció declaraciones públicas. Asimismo, ninguna de las autoridades aceptó preguntas de la prensa.

El gobernador Cox informó que la persecución ha generado, hasta el momento, más de 7.000 pistas y aportes ciudadanos, una cifra que, según el FBI, no se veía desde el atentado de la maratón de Boston en 2013. También confirmó que los fiscales trabajarán para solicitar la pena de muerte contra el responsable del asesinato, una vez sea detenido.

“Oramos para que Dios bendiga a nuestra nación en este momento tan oscuro. Podemos empezar a sanar encontrando a este perpetrador y haciéndolo responsable. Y necesitamos su ayuda para lograrlo”, dijo el gobernador, quien advirtió también de la desinformación en redes sociales en estas horas críticas.

“Hay una enorme cantidad de desinformación. Estamos siguiendo a nuestro equipo, al equipo estatal y estoy seguro de que también al equipo federal. Lo que estamos viendo es que nuestros adversarios quieren violencia. Tenemos bots de Rusia, China y de todo el mundo que intentan infundir desinformación y fomentar la violencia”, sentenció.

El FBI y las autoridades locales también difundieron fotografías del sospechoso, quien aparece con una camiseta negra con un águila y una bandera estadounidense, gorra de béisbol, gafas oscuras y una mochila negra. El perfil preliminar indica que el atacante logró camuflarse entre el público, aparentando ser de “edad universitaria”.

El asesinato de Charlie Kirk, ocurrido mientras hablaba ante unas 3.000 personas en un anfiteatro del campus, ha conmocionado a Estados Unidos, provocando la reacción de todos los sectores políticos del país. Mientras tanto, la recompensa de 100.000 dólares ofrecida por el FBI sigue en pie mientras las autoridades intentar dar con el paradero del sospechoso.